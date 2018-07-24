"Вроде бы 12 лет, а выглядишь на 20": дочь Ольги Фреймут удивила пользователей Сети внешностью

Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут 12-летняя Злата Митчелл поразила пользователей соцсети своим внешним видом.

На своей странице в Instagram она поделилась серией фото, на которых она запечатлена с ярким макияжем и укладкой. Девушка позировала с томным взглядом и надутыми губами – не удивительно, что подписчики не узнали Злату, и отметили, что она выглядит в разы старше своего возраста.

"Тебе вроде бы 12 лет, а выглядишь на 20", "Красотка, не узнать прям. Такая взрослая", "Да, очень взросло выглядишь", "Ты очень красивая, но выглядишь на 20 лет", - писали юзеры.

Ранее Ольгу Фреймут едва узнали на последнем фото.