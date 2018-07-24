"Настюха персик!": Каменских покрасовалась в стильном образе

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, порадовала поклонников новым снимком в стильном образе.

На странице певицы в Instagram появилось фото, на котором она позирует в пушистом топе и обтягивающей юбке с леопардовым принтом. Свои кудрявые волосы артистка зачесала назад, и украсила орхидеей.

Поклонникам пришелся по вкусу наряд, они восхитились нежностью образа.

"Настюха персик!", "Ух! Красоточка!", "Нимфа!", "Как же тебе идут кудряшки", "Ангельская красота!", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских "ушла в отрыв" и засветила попу в пикантной позе.