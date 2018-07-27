"Безвкусица полная": Тина Кароль шокировала поклонников выбором странного платья

Известная украинская певица Тина Кароль вызвала жаркие обсуждения под фото в ярко-оранжевом платье.

На своей странице в Instagram певица поделилась снимками с презентации арт-номера журнала Vogue UA. Кароль позировала в "огненном" обтягивающем платье и двухцветных лодочках. Образ артистка дополнила украшениями от Jacob&Co, классической красной помадой, и уже полюбившейся прической с эффектом мокрых волос.

Поклонников артистки ужаснул выбор платья – они посоветовали ей срочно сменить стилиста.

"Образ фу, не красиво", "Когда уже Тина перестанет носить эти наряды. Ужас какой-то", "Тина безусловно красотка, но это платье полный ужас, стилиста на мыло!", "Безвкусица полная", - критиковали подписчики.

Ранее Тина Кароль поразила фанатов стройной фигурой в пикантном платье-комбинации.