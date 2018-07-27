Леди Гага засветила ягодицы в мокром прозрачном платье: фото

Американская звезда Леди Гага приняла участие в съемке, которая прошла в Малибу, примерив сексуальное прозрачное платье.

Снимки обнародовали журналисты The Daily Mail, продемонстрировав публике соблазнительные формы 32-летней певицы.

Для нового фотосета звезда надела только черное бикини и белое прозрачное платье. Съемки происходили в океане на побережье Малибу, из-за чего ее платье довольно сильно намокло и будто обнажило все интимные части тела в весьма провокационных позах. Также на ее теле можно увидеть многочисленные татуировки.

Напомним, Леди Гага решила прекратить европейскую часть мирового турне из-за сильных болей, которые она испытывает вследствие хронического заболевания.