Супермодель Ратаковски показала обворожительные изгибы стройной фигуры: фото

Американская модель Эмили Ратаковски опубликовала новые снимки, на которых она позирует в купальниках собственной торговой марки "Inamorataswim".

Фотографии селебретиз опубликовала на своей на Instagram-странице и аккаунте бренда.

Ратаковски представила несколько различных моделей купальников, сшитых из одинаковой ткани. На стройной фигуре модели они смотрелись очень обворожительно, подчеркивая соблазнительные изгибы ее красивого тела.

За считанные часы фотографии понравились более миллиону пользователей сети. Десятки тысяч людей прокомментировали сексуальные фото Эмили Ратаковски, добавив, что она имеет идеальную фигуру, которую умело демонстрирует перед камерой.

Напомним, ранее Ратаковски выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в бикини с леопардовым принтом.