Новая ведущая "Орла и Решки" покрасовалась стройной фигурой в купальнике

Новая ведущая "Орла и Решки", экс-солистка группы "Real O" Алина Астровская похвасталась стройной фигурой.

На своей странице в Instagram она поделилась ярким фото в слитном купальнике. Астровская сидит прикрывая лицо рукой, и выставляя напоказ свои ноги.

28-летняя Астровская – близкая подруга экс-ведущей "Орла и Решки" Регины Тодоренко, именно она посоветовала Тодоренко пойти на кастинг тревел-шоу.

Ранее поклонники заметили на фото Регины Тодоренко округлившийся живот.