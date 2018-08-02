"Это дно уже": Наташа Королева разочаровала Сеть новым видео

Украинская певица Наташа Королева снялась в необычном клипе российского исполнителя Димы Билана, и вызвала недоумение у своих фанатов.

На своей странице в Instagram Билан поделился тизером клипа, который имитирует свадьбу 90-х.

"И это только сотая часть того креатива, что вас ждет в мини-фильме на 9.5 минут пьяная любовь! Наташа, спасибо, что тоже с нами. Скоро на моем Youtube - канале bilanofficial!", - пообещал артист.

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 31 Июл 2018 в 9:00 PDT

В самом ролике Королева появляется в роли певицы на свадьбе – она исполняет песню "Синие лебеди". Однако подписчики артиста не оценили участие певицы в клипе, они отметили, что можно было пригласить кого-то интереснее.

"Наташа Королева? Жесть", "Типичная колхозная свадьба", "Это дно уже...Наташа…", "Почему не Сердючку взяли?", "Порнуха для пенсионеров. Фу", - возмущались поклонники.

Отметим, что ролик за сутки посмотрели более миллиона раз.

Ранее поклонники спорили, на кого похож сын Королевой и Тарзана.