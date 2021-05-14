Alyona Alyona призналась, как бойфренд доставляет ей удовольствие

Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Эпатажная реперша Alyona Alyona не только успевает создавать свой контент, получивший популярность далеко за границами Украины, но и успешно строит отношения. Правда, пока она держит в секрете своего возлюбленного, но признается, что он давно нашел путь к ее сердцу, и научился правильно удовлетворять певицу дома.

В комментарии ТСН Alyona Alyona рассказала, что парень подобрал ее самые любимые цветы и помогает ей со здоровым питанием.

Так, он дарит знаменитой возлюбленной не роскошные букеты из цветочных бутиков, а простые, обычные цветы – ромашки, фиалки, которые пенсионеры срывают со своих клумб, а потом продают.

"Он знает, что я очень люблю цветы, которые продают дедушки и бабушки. Он пытается раз в неделю найти их и купить. Он готовит мне еду, что-то полезное, какой-то диетический салат",– поделилась рэперка.

Правда, из-за безумного графика у нее нет времени не только на занятия спортом, но и на то, чтобы радовать бойфренда вкусненьким.

"Он больше дома находится. Я пыталась показать, что несмотря на то, что я очень занята, и я дома мало времени, я готовлю. Готовлю вкусно, и борщ я ему варила, ему очень понравилось", – рассказала артистка.

Напомним, эксперт предупредил, что Alyona Alyona должна делать, чтобы не пропасть в украинском шоубизнесе.

К слову, после получения премии Yuna голая Alyona Alyona снова смутила поклонников слишком нескромным поведением, так что заскучать она никому не дает.