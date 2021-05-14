УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Alyona Alyona призналась, как бойфренд доставляет ей удовольствие

14 мая 2021, 14:18

Певица Года 2021 по версии Yuna откровенно заговорила о своей личной жизни.

alyona alyona
Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Эпатажная реперша Alyona Alyona не только успевает создавать свой контент, получивший популярность далеко за границами Украины, но и успешно строит отношения. Правда, пока она держит в секрете своего возлюбленного, но признается, что он давно нашел путь к ее сердцу, и научился правильно удовлетворять певицу дома.

В комментарии ТСН Alyona Alyona рассказала, что парень подобрал ее самые любимые цветы и помогает ей со здоровым питанием.

Так, он дарит знаменитой возлюбленной не роскошные букеты из цветочных бутиков, а простые, обычные цветы – ромашки, фиалки, которые пенсионеры срывают со своих клумб, а потом продают.

"Он знает, что я очень люблю цветы, которые продают дедушки и бабушки. Он пытается раз в неделю найти их и купить. Он готовит мне еду, что-то полезное, какой-то диетический салат",– поделилась рэперка.

Правда, из-за безумного графика у нее нет времени не только на занятия спортом, но и на то, чтобы радовать бойфренда вкусненьким.

"Он больше дома находится. Я пыталась показать, что несмотря на то, что я очень занята, и я дома мало времени, я готовлю. Готовлю вкусно, и борщ я ему варила, ему очень понравилось", – рассказала артистка.

Напомним, эксперт предупредил, что Alyona Alyona должна делать, чтобы не пропасть в украинском шоубизнесе.

К слову, после получения премии Yuna голая Alyona Alyona снова смутила поклонников слишком нескромным поведением, так что заскучать она никому не дает.

Alyona Alyona новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Alyona Alyona призналась, как бойфренд доставляет ей удовольствие». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Магнитная буря с 11 мая 2021: как пережить красный удар в 5 балловМагнитная буря с 11 мая 2021: как пережить красный удар в 5 баллов Много сахара: пять сигналов организма о том, что пора прекращатьМного сахара: пять сигналов организма о том, что пора прекращать В Харькове студент зарезал девушку и преподавателя, с которым она изменяла ему - СМИВ Харькове студент зарезал девушку и преподавателя, с которым она изменяла ему - СМИ Куда сбежал Медведчук: названы основные версииКуда сбежал Медведчук: названы основные версии Появились новые подробности о студенте-убийце в КазаниПоявились новые подробности о студенте-убийце в Казани

Последние новости

14:30
Кожный барьер: пять признаков того, что вы повредили его
14:28
Дима Комаров показал мусульманские развлечения без цензуры
14:24
Украинцам назвали срок переоформления субсидий: куда и с чем обращаться Видео
14:18
Alyona Alyona призналась, как бойфренд доставляет ей удовольствие
14:18
В Украине зафиксировали цены на бензин и ДТ: сколько стоит топливо
Реклама
13:42
Мишель Андраде перевела песню Echale на украинский язык Видео
13:40
Эксперт объяснил, почему украинские металлурги выступили против повышения рентных ставок
13:29
Первая леди призналась, что изменилось в Зеленском за годы его президентства Видео
13:23
Гороскоп всех знаков Зодиака на выходные: чем заняться, и кому нельзя стричься
13:21
В Кремле прокомментировали дело против Медведчука и прояснили позицию Путина Видео
13:19
Федерация работодателей раскритиковала законопроект о повышении рентных ставок
13:18
Пашинян обратился к Путину из-за военного вторжения Азербайджана в Армению Видео
13:07
Новый уровень медпомощи: больница в Стрые получила современное приемное отделение
12:58
Как поздравить с Днем ангела Тамары 2021: поздравления, открытки
12:44
Зеленский оценил дело Медведчука и намекнул, кто будет следующим Видео
12:39
Ведущая 1+1 Елена Кравец рассказала о смене имиджа накануне премьеры проекта
12:29
Продажа Днепровского меткомбината: у Ахметова объяснили, что не так с требованиями АМКУ
12:15
Синоптик сказала, кому погода подарила грозы и когда похолодание Видео
12:10
На Медведчука надели электронный браслет: в прокуратуре раскрыли детали Видео
12:06
Елена Зеленская раскрыла происхождение денег на свои стильные наряды Видео
Реклама
12:04
Почему бывает жарко во сне: семь причин Видео
12:01
Метинвест в первом полугодии 2021 года заплатит более 10 миллиардов гривен налогов
11:57
СНБО собирается на срочное заседание: введут новые санкции - СМИ Видео
11:55
Экономическая ситуация в Украине требует внедрения опыта европейских стран – эксперт
11:53
"Большая стройка" начала возведение нового мегамоста в Кременчуге
11:31
Расчлененка в Киеве: мужчина жестоко расправился со своей матерью и пустился в бега Видео
11:24
Врач назвал шесть мощных фруктовых комбинаций для усиления иммунитета и молодости Видео
11:12
"Я была несчастна": Слава рассказала об изменах Дзидзьо
11:03
У Кличко заговорили о повышении цен на проезд в Киеве и назвали сроки Видео
10:57
Когда в Украине отменят карантин: названо условие Видео
10:28
Новая атака коронавируса: кому в Украине грозит ужесточение карантина Видео
10:25
"Вот это ракурс!": Тина Кароль игриво показала грудь и свела с ума своих фанатов
10:17
Как часто нужно менять мочалку: врач рассказал об опасностях Видео
10:15
Поедет ли дочь президента Зеленского на учебу за границу: первая леди раскрыла планы Видео
09:49
Дело Медведчука: эксперт назвал главную проблему команды Зеленского Видео
09:36
Госдача, "лобстеры" и "40 машин охраны": Зеленская рассказала о быте семьи президента Видео
09:11
Жасминовый рис против белого риса: какой полезнее Видео
08:57
Посол рассказала о подготовке встречи Зеленского с Байденом Видео
08:48
Назад в СССР: чем Украине грозит введение маржи на дизтопливо и бензин мнение
08:34
Экс-нардеп от БПП избил "слугу народа" в прямом эфире Видео
Реклама
08:21
Еще больше новых больных: коронавирус в Украине снова ускорился Видео
07:59
Израиль отверг предложение о перемирии и начал атаку на сектор Газа Видео
07:57
Байден раскрыл, о чем хочет поговорить на встрече с Путиным Видео
07:45
Танки на Киев: астролог назвал месяц возможного нападения Путина
07:29
Бил пистолетом по голове: Медведчук чуть не попал за решетку за избиение подростка Видео
07:13
"Медведчук пойдет по трупам": всплыла скандальная история из прошлого кума Путина Видео
07:10
"Сейчас польется": у Волочковой "чебурек" съел трусы в ответственный момент
06:40
Медведчуку "светит" еще одна статья: у генпрокурора рассказали, что расследуют Видео
06:36
Медведчук будет контратаковать Зеленского мнение
06:02
Кофе против похмелья: правда о том, помогает ли он Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять