Боб Дилан продал авторские права за сотни миллионов долларов

Боб Дилан / Reuters

Легенда Рок-н-ролла Боб Дилан согласился продать все свои песни компании Universal Music Publishing Group.

Точная сумма официально не называется, но ходят слухи, что это около 300 миллионов долларов. О сделке говорится на официальном сайте компании.

Это знаковое соглашение охватывает более 600 авторских прав за 60 лет, от культурной вехи 1962 года "Blowin 'in the Wind," и "Like a Rolling Stone" до альбома "Rough and Rowdy Ways" в 2020 году.

Журналисты издания The New York Times оценивают сделку в 300 млн долларов. Но это без учета того, что все продолжает приносить доход. Так что пока что точная сумма и стоимость бизнеса держаться в тайне.

Боб Дилан - дискография

38 студийных альбомов

13 концертных альбомов

31 сборник

58 синглов

Всего у него написано более 600 песен, и все результат тяжелого труда в течении 60 лет.

Напомним, что Боб Дилан - американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер, одна из самых влиятельных фигур в музыке на протяжении последних пятидесяти лет. Сейчас ему 79 лет, карьеру он начал в 1960-м году, и последнюю песню выпустил в 2020. В течении всех 60 лет его хиты не покидают топ-200 Bilboard.