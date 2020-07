Василий Демчук - Cloudless представили нового солиста группы

Cloudless - новый состав группы/ Пресс-служба

Группа Cloudless нашла замену Юрию Каналошу, который покинул основной состав в марте 2020 года, как раз с началом карантина из-за коронавируса.

Теперь в состав группы Cloudless вошел Василий Демчук - участник проектов на 1+1, музыкант и исполнитель каверов.

Однако, после четырехмесячного перерыва группа Сloudless обновила состав. Голосом для Сloudless стал Василий Демчук, а ударником - Александр Ковачев.

Василий Демчук родом из Киева, он принимал участи в Голос. Дети и Голос країни.

Ему 19 лет, и он мастерски исполняет каверы, пишет свою музыку и играет на гитаре.

В 2018 году он пел в команде Тины Кароль, и прошел все отборы, но все же не попал в прямые эфиры, и ушел после 11 выпуска Голоса. На Отборе он исполнял песню All of me John Legend.

Василий Демчук есть в Instagram, там у него есть видео с его каверами и ссылка на песню на ютубе.

Василь Демчук – All of me - Голос країни 8 сезон слепые прослушивания:

"Сегодня у Cloudless перезагрузка. Новые участники группы - это четыре стихии, четыре характера, которые создают одно гармоничное целое", - рассказали представители группы.

Cloudless - Василий Демчук / Пресс-служба

Cloudless - новый состав:

Саунд-дизайнер по профессии, рассудительный основатель и бас-гитарист группы Антон Панфилов;

IT-специалист с активной гражданской позицией, меломан, аудиофил и гитарист Михаил Шатохин;

Дизайнер на спортивном телеканале, боксер и ударник Александр Ковачев;

Актер, певец, композитор, харизматичный денди и новый бархатный голос группы Василий Демчук.

"Все лучшее происходит спонтанно. Таким же образом мы и нашлись с Васей. Горячая кровь, бархатных голос, джентльмен-хулиган - это все о новом фронтмене Cloudless. Пути независимого артиста неисповедимы. Мы настроены идти к своему, несмотря ни на что. Нам просто не терпится ворваться с новым материалом и ближайшими концертами! Будете в восторге", - говорит Антон Панфилов по поводу новых планов.