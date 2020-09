Deftones опозорились и перепутали Киев и Москву

Deftones / Twitter

Организаторы масштабного UPark Festival, который собирает мировых и украинских звезд на одной сцене, объявили участников фестиваля 2021 года. Вслед за Gorillaz в Киев должна приехать нью-металл группа Deftones.

Однако, пиарщики группы Deftones опозорились в соцсетях - в посте о том, что 13 июля Deftones выступят в Киеве, они почему-то написали, что концерт будет в Москве.

"Москва - 13 июля мы играем на UPark Festival. Билеты поступят в продажу в эту пятницу в 12:00 по местному времени", - говорится в сообщении.

Поклонники группы и фестиваля уже заметили ошибку, и попытались донести администратору страницы их ошибку, но пока что безрезультатно.

В комментариях напоминают разницу между Киевом и Москвой:

"You mean Moscow will be Ukrainian by next July? Nothing wrong with it" ("Вы имеете в виду, что к июлю следующего года Москва станет украинской? В этом нет ничего плохого".)

"annie are you okay, are you okay annie? festival is in KYIV, Ukraine, not Moscow." (Энни, ты в порядке, ты в порядке, Энни? фестиваль проходит в КИЕВЕ, Украина, а не в Москве.)

"UPark will be in Ukraine, guys!)" (UPark будет в Украине, ребята)

"shame on you, moscow wtf", "Are you nuts?", ("Позор, Москва, какого х*я", "Вы с ума сошли?")

Напомним, что Deftones должны стать хедлайнерами на UPark 2021 13 июля. Пока что представители группы никак не отреагировали на ошибку с Киевом и Москвой.

