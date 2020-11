Детское Евровидение 2020 - какое место заняла Украина

Детское Евровидение 2020 - кто победил / junioreurovision.tv

В Польшу 29 ноября прошел финал музыкального конкурса Детское Евровидение 2020. Первое место получила участница, которая представляла Францию.

Как отмечалось на польском сайте, посвященном Детскому Евровидению 2020 (Eurowizja.org), фаворитами конкурса являются Беларусь, Испания и Польша. Тем не менее, в финале первое место получила Франция.

Представительница Франции Valentina с песней "J'imagine" победила в детском Евровидении-2020, она набрала 152 балла.

Конкурс проходил в смешанном стиле из-за коронавируса - ведущие біли на сцене в Варшаве, пока участники віступали в своих странах.

Певице Valentinа - 11 лет. В шесть лет она принимала участие во французском конкурсе The Voice Kids. Сейчас она является участницей группы Kids United Nouvelle Génération.

Valentina - J'imagine Детское Евровидение 2020 смотреть песню:

Александр Балабанов занял 7-е место на Детском Евровидении 2020.

Из 11 вошедших в финал Александр Балабанов был выбран представлять Украину на 18-м детском конкурсе песни Евровидение 2020.

Он также принимал участие в национальном отборе Украины в 2018 и 2019 годах с песнями We Are The Children Of The Earth и Power In You.

Александр Балабанов - Відкривай - Детское Евровидение 2020 смотреть песню:

Напомним, организаторы песенного конкурса Евровидение 2021 приняли решение по поводу жеребьевки на предстоящее состязание.