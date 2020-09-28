Девушка Бонда разделась и поразила красотой

Ольга Куриленко / Instagram

Актриса Ольга Куриленко, которая сейчас живет в США, показала фото развлечений на выходных.

Ольга Куриленко впечатлила поклонников летними фото на яхте и в бассейне в своем Instagram.

"Хорошего воскресенья всем!", - написала под фото Ольга.

На одном фото Куриленко в бело-фиолетовом купальнике, который расстегивается спереди, позирует у борта на яхте в заливе, демонстрируя сексуальные формы и стройное тело.

На втором фото она в белом бикини оседлала надувную косатку и плещется в бассейне, весело проводя последние теплые деньки.

Ольга Куриленко / Instagram

Ольга Куриленко / Instagram

"Что за бабайский купальник!"

"Спортивный у неё купальник. А нужно что бы все видно было, да? Но она же актриса, причем талантливая. Она же не Асмус, которая сиси крутит, это когда таланта нет, раздаиваются!", "Этому товарищу Лин, бесполезно что либо объяснять) он не понимает ничего ни в моде ни в стиле))))",

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