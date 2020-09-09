Как похудеть без вреда для здоровья - советы от украинской модели

Как похудеть / Pixabay

Украинская модель участница проекта Топ-модель по-украински 2019 Анастасия Рудая раскрыла секрет своей сексуальной фигуры.

Настя Рудая из третьего сезона модельного реалити Нового канала обещала похудеть после выпуска из проекта. И свое слово девушка сдержала, а теперь рассказала, что она сделала.

После окончания третьего сезона проекта Топ-модель по-украински, который показывает Новый канал, его участница Настя Рудая кардинально преобразилась: покрасилась в блондинку и похудела, так что с первого взгляда модель можно и не узнать.

Еще на проекте девушку признали секс-символом, но теперь она может показать идеальные формы. Чтобы помочь девушкам, которые стремятся подтянуть свою фигуру, Настя поделилась секретами, как можно похудеть без вреда для здоровья, и что делала она.

"Я перепробовала много диет, но со временем поняла, что это совершенно не мое. Читайте такжеРаскрыта диета Насти Каменских для ускорения обмена веществСейчас позволяю себе почти все, но стараюсь есть здоровую пищу. Секрет в том, что я значительно уменьшила количество употребляемой еды. Стараюсь заканчивать трапезу с легким чувством голода. И вес начал снижаться сам по себе. Важный момент: вес не уходит моментально, мое похудение заняло длительное время. Так что ни в коем случае не изнуряйте себя, внимательно следите за самочувствием, каждый организм — индивидуален!", - говорит она.

Анастасия Рудая / Instagram

В рационе Анастасии Рудой нет молочных продуктов, риса и булочек с круасанами. Хоть девушка и обожает выпечку, отказывает себе в ней, чтобы выглядеть безупречно. Кроме того, девушка отметила, что пьет очень много воды.

Чтобы тело было подтянутым, нужно не только следить за питанием, но и уделять время физическим нагрузкам. Например, Настя много ходит и… танцует каждый день перед зеркалом! Так сказать, совмещает приятное с полезным.

Анастасия Рудая, к сожалению, не стала участницей нового сезона Супер топ-модели по-украински, но кто туда прошел, и какие испытания готовили им судьи, можно будет узнать уже с 14 октября 2020.