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Леди Гага забеременела после изнасилования на работе

21 мая 2021, 13:14

Известная американская певица рассказала об опыте травматических отношений.

Леди Гага
Леди Гага / Reuters

Главная героиня фильма Звезда родилась певица Леди Гага рассказала, как стала жертвой насилия в 19 лет.

Как сообщает Insider, вышла новая серия документального проекта The Me You Can't See, который посвящен психологическому здоровью, где 35-летняя Леди Гага призналась, что в 19 лет забеременела после изнасилования своим продюсером.

Леди Гага начала строить карьеру в шоубизнесе рано, и уже в 19 лет попалась к похотливому менеджеру, который воспользовался рабочими моментами.

Мужчина поставил ее перед фактом: либо она раздевается, либо он сжигает всю ее музыку. Ужас состоит в том, что она забеременела, и мужчина держал ее взаперти в студии еще несколько месяцев.

Когда девушка попала в больницу из-за болей, ее отправили к психиатру, а не к травматологу или хирургу.Читайте такжеАни Лорак впервые высказалась о сексуальных домогательствах Меладзе

"Я поняла, что это была та самая боль, которую я почувствовала, когда человек, который меня изнасиловал, выбросил меня беременной на углу возле дома родителей, потому что я блевала и болела, потому что надо мной издевались", вспоминает певица.

Пережитое сексуальное насилие привело к психотическому перерыву. Много лет певица испытывала постоянную боль, о которой часто писали СМИ. Уже давно известно, что для "лечения" она принимала ванны со льдом.

Многочисленные МРТ и обследования не находили этому причин, однако артистка убеждена, что "тело помнит".

Напомним, что во Франции идет расследование дела против знаменитого актера Жерара Депардье, котрого уже несколько лет обвиняют в изнасиловании. Недавно, в распоряжение полиции попали неопровержимые доказательства, которые позволили открыть дело проти Депардье.

Леди Гага сексуальные домогательства новости шоу бизнеса изнасилование
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