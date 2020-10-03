Маскарад 2020 смотреть онлайн премьеру шоу 3 октября

Маскарад 2020 / 1+1

Премьера шоу Маскарад 2020 на 1+1 порадует новыми необычными приемами, форматом и участниками шоу.

На шоу Маскарад 2020 принимают участие две команды - Потапа с Могилевской и Ткачом, и Монатика с Марув и Ямой. Телевещущис шоу стал Юрий Горбунов и его виртуальный партнер на ТВ - Лайк.

Смотрите премьеру шоу Маскарад 1+1 и онлайн.

Уже в эту субботу, 3 октября, в 20:20 на 1+1 состоялась премьера самого загадочного шоу страны "Маскарад". Зрители 1+1 смогут наслаждаться яркими развлекательными шоу не только по воскресеньям, когда все смотрят Танці з зірками, но и в субботнем прайме.

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В премьерном выпуске зрители увидят веселую борьбу, которая возникнет между звездными командами.

В команду ПТП вошли Наталья Могилевская и Юрий Ткач, а в команде Монатика за победу будут соревноваться Влад Яма и Марув.

Зрители наконец узнают много нового о звездах, которые будут прятаться под фантастическими костюмами, ведь это не просто карнавальные образы, это alter ego владельца.

В первом выпуске шоу Маскарад сцену выйдет гламурный Вареник, дерзкая The Стрекоза, таинственная Прима без головы, застенчивая Дракоша и мудрая Улитка.

Каждый костюм уникален и отражает характер, эмоции звезды, которая спряталась внутри. И это будет служить небольшой подсказкой для звездных команд и зрителей.

Накануне Сніданок з 1+1 показал закулисье съемок секретного шоу. Чтобы удержать в тайне имена звезд, которые скрываются в фантастических костюмах, создателями шоу была разработана отдельная система, по которой участники попадали на съемочную площадку.

Звезды не могли брать с собой на съемочную площадку даже менеджеров и ассистентов, чтобы их не узнали коллеги.

"Wow-эффект в том, что 13 звезд, известных личностей страны, прячутся под невероятными образами супергероев, а их коллеги, которых мы называем "охотниками за супергероями", должны их рассекретить", - комментирует руководитель департамента Big Entertainment Show Владимир Завадюк.

Зрители шоу также будут иметь возможность отгадывать, кто скрывается под образом, благодаря интерактиву, разработанному командой 1+1 video. В мобильном приложении 1+1 video эфире можно будет выбрать один из семи вариантов таинственных героев в маскарадных костюмах. Результаты голосования продемонстрируют на экранах сразу при вскрытия образов.

Маскарад 2020 1 выпуск смотреть онлайн 03-10-2020: анонс

Напомним, все новые выпуски шоу Маскарад 2020 выходят по субботам в 20-20 на 1+1. Смотреть онлайн что было в выпусках можно будет также на Главреде.