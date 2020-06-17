Седакова раздразнила похоть фанатов пышным бюстом на фото

Седакова роздражнила хіть фанатів пишним бюстом на фото / Instagram

Известная поп-певица Анна Седокова (которая прославилась как солистка популярного герлз-бэнда ВИА Гра) показала фанатам, как она обычно выглядит в утренние часы.

На своей странице в социальной сети Instagram артистка опубликовала свежее селфи-фото, на котором позировала с собранными на затылке волосами и косметической маской на лице.

Кроме того, Седакова не упустила возможность лишний раз похвастаться собственной аппетитной фигурой. Певица надела в спортивные лосины и спортивный же топ, который туго обтянул ее большой бюст и показал крепкие мышцы пресса.

Далее ‒ в посте певица поделилась с фолловерами стихотворением Ес Соя "Если возможность есть остаться вдвоем".

До того Анна Седокова заводила фанатов в социальной сети Instagram своими откровенными фото в черном слитном купальнике.

Еще ранее певица разоткровенничалась о своих бывших коллегах по ВИА Гре – продюсере / композиторе Константине Меладзе и его супруге Вере Брежневой. Седокова рассказала, что Меладзе-старший как продюсер постоянно манипулировал участницами, создавая тем самым в коллективе нездоровую конкуренцию.