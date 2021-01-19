"Шикарная": Настя Каменских взволновала своей красотой на жарком фото

Украинская певица Настя Каменских, которая с Потапом отдыхала в новогоднем отпуске, поделилась с поклонниками своим задорным настроением.
Певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, порадовала поклонников новыми фото в спортивном лифчике с отдыха с мужем Потапом.
Настя Каменских в своем Instagram произвела фурор новыми фото, на которых девушка похвалилась бронзовым загаром в крошечных "рваных" шортиках и спортивном лифчике. Настя Каменских продемонстрировала накачанный пресс, соблазнительную и стройную фигуру на снимках, которые делает для нее муж. Свой образ она довершила любимыми солнцезащитными очками.
"Вдохновляющее состояние души", - пишет она.
"Очень даже неплохо"
"Шикарная",
"Покахонтас практически)"
"Настя вы очаровательны !"
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Автор: Александр Галаджий