"Шикарная": Настя Каменских взволновала своей красотой на жарком фото

Настя Каменских / Instagram

Певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, порадовала поклонников новыми фото в спортивном лифчике с отдыха с мужем Потапом.

Настя Каменских в своем Instagram произвела фурор новыми фото, на которых девушка похвалилась бронзовым загаром в крошечных "рваных" шортиках и спортивном лифчике. Настя Каменских продемонстрировала накачанный пресс, соблазнительную и стройную фигуру на снимках, которые делает для нее муж. Свой образ она довершила любимыми солнцезащитными очками.

"Вдохновляющее состояние души", - пишет она.

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских / Instagram

"Очень даже неплохо"

"Шикарная",

"Покахонтас практически)"

"Настя вы очаровательны !"

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