"Сок, аппетитная": Седокова похвасталась огромным бюстом

Анна Седокова / Instagram

Певица Анна Седокова, которая отдыхает в США с женихом Янисом Тиммой, похвасталась шикарными формами и заботливостью парня на пикантном фото.

Анна Седокова продемонстрировала аппетитные ягодицы и длинные ножки на фото в Instagram.

"Когда ты рядом со мной — у меня вечное лето", - пишет Седокова.

Певица Анна Седокова снялась в бассейне, плескаясь в нем ножками в крошечном розовом бикини и солнцезащитных очках.

Седокова показала сочные ягодицы и еле вместила огромную грудь в крошечный купальник, и похвасталась прессом на плоском животе.

Анна Седокова / Instagram

"Ты просто секс, Аня", "Неее, Анна красотка конечно", "Шикарная", "ноги - секс", "Сок", "Красивая", "Как Вы расцвели. Просто женщина праздник", "Зачем в каждом третьем посте писать про своего мужика? Про прошлых четырёх так же писала?", "Какая аппетитная Аня", "Сочная бомбита", - пишут в комментариях.

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