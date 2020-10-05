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"Стыд и срам": Настя Каменских разделась и показала шикарное тело

5 октября 2020, 17:32

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает сольно под псевдонимом NK, взбудоражила поклонников пикантным фото.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Певица и судья вокальных проектов на СТБ и на 1+1 Настя Каменских показала сексуальные подробности своей фигуры на откровенном фото.

Настя Каменских показала в Instagram "леопардовое" фото.

"Каждая женщина - дикая кошка. Иногда милая и игривая, иногда сильная и опасная. Кого вы собираетесь освободить сегодня?", - подписала она фото.

На снимке Настя позирует в бикини леопардового цвета, повернувшись в полуоборота к фотографу и поджав одну ногу, так что акцент вышел не только на ее аппетитные ягодицы, которые не скрывает столь крохотный наряд, но и также на стройную и накачанную фигуру, поддерживаемую регулярным спортом и питанием.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

"Стыд и срам!!!!!", "Настюш у тебя попа стала квадратной постарела эх Настюш",

"Совсем тронулась со своей наготой, занялась бы лучше творчеством...", "У меня встал вопрос", "Читаю шо тут пишут уссыкаюсь просто смешно",

"Пора прикрывать свои "прелести", осень в Украине !!!", "ПТП фоткав?",

"Не слушай этих дебилов, завидуют. По факту ты очаровательная и попа прекрасна, будь всегда так неотрозима и меньше трать внимания на негативные отзывы"

Ранее певица Мишель Андраде показала развратные фото без белья после выступления на шоу Танці з зірками.

Настя Каменских новости шоу бизнеса
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