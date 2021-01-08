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Тиктокерша, которая лизала унитаз, "нашла" любовника Канье Уэста

8 января 2021, 15:44

Американская блогерша Ава Луис после новости о том, что Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся, запустила слух о нетрадиционной ориентации рэпера.

Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст / Reuters

Тиктокерша Ава Луис, которая весной 2020 года лизала унитаз, и миллионы людей потребовали, чтобы ее видео удалили, как оскорбительное, решила вставить свое мнение по поводу развода Канье Уэста и Ким Кардашьян.

Слух о том, что Уэст изменил своей жене Ким Кардашьян Уэст с Джеффри Старом был запущен на TikTok Авой Луизой, наиболее известной своей песней Skinny Legend Anthem и видео, на котором она лизнула сиденье унитаза в самолете, пишет издание Insider.

Сам Джеффри Стар прокомментировал слухи, показав фото с подписью: "Я готов к воскресной службе".

Но нет никаких доказательств того, что Стар и Уэст когда-либо встречались, не говоря уже об отношениях, тем не менее, Ава Луиза заявила изданию Page Six, что у Канье Уэста давно роман с мужчиной.

"Наконец, когда Ким решила расстаться, я могу поделиться сплетней, которую скрывала от всех несколько месяцев. Все это развод — не сюрприз. В Канье роман с известным бьюти-гуру. Он мужчина. Многие уже давно знают об этом", - заявила она.

Распространение слухов о романе Канье Уэста с мужчиной произошло из-за ее фанатов, которые разнесли слух на Tik-Tok и Twitter

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся, и звезда реалити уже наняла адвоката по разводам.

Ким Кардашьян Канье Уэст новости шоу бизнеса
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