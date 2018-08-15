Археолог прокомментировал ситуацию с консервацией находок на Почтовой площади

15 августа 2018, 18:43

Главный вопрос - определение методики консервации находок для их сохранения, отметил Михаил Сагайдак.

раскопки на почтовой площади
Раскопки на Почтовой площади

Директор ГП «Центр археологии м. Киева», археолог Михаил Сагайдак заявил, что консервация находок на Почтовой площади in-situ, то есть прямо на месте нахождения, невозможна. Об этом он сказал на пресс-конференции в Институте археологии НАН Украины.

«Я никогда не заявлял, что объект нужно консервировать прямо на точке его нахождения, поскольку это абсурд. Объекты можно переносить», - заявил археолог, пишет КиевВласть.

Также Сагайдак поддержал инициативы городских властей о предоставлении археологической экспедиции на Почтовой международного статуса, по созданию Центра консервации предметов археологии и по созданию интерактивного Музея с использованием 3D-технологий, добавив, что сейчас главный вопрос - определение методики консервации находок для их сохранения.

«Надо использовать самую современную методику. Я не консерватор, я исследователь. И суть в том, что нужно открыть памятник, взять все возможные анализы обо всех негативных последствиях после подтопления и параллельно начать создавать музейную программу. Это целая композиция, там вся жизнь Подола за 2000 лет. И если мы поставим только срубы, без стратиграфических, геморфологичних данных, не покажем интерактивно пожара, ручей, который протекал ... И это сакраментальный вопрос, о котором многие высказываются - существовал ли там въезд, было ли там Крещения Руси - это вопрос не принципиальный для принятия решения в части музейности», - заявил Михаил Сагайдак.

В свою очередь, участники пресс-конференции отметили, что нет ни документальных, ни археологических подтверждений о том, что Крещение Киевской Руси происходило на месте нынешних раскопок на Почтовой площади.

Отметим, ряд активистов настаивали на консервации находок именно на Почтовой площади. Также с 2017 года они начали отмечать то, что Крещение Киевской Руси якобы происходило на месте раскопок на Почтовой.

Напомним, археологические раскопки на Почтовой площади было начато в декабре 2014 года.

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