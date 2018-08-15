Археолог прокомментировал ситуацию с консервацией находок на Почтовой площади

Раскопки на Почтовой площади

Директор ГП «Центр археологии м. Киева», археолог Михаил Сагайдак заявил, что консервация находок на Почтовой площади in-situ, то есть прямо на месте нахождения, невозможна. Об этом он сказал на пресс-конференции в Институте археологии НАН Украины.

«Я никогда не заявлял, что объект нужно консервировать прямо на точке его нахождения, поскольку это абсурд. Объекты можно переносить», - заявил археолог, пишет КиевВласть.

Также Сагайдак поддержал инициативы городских властей о предоставлении археологической экспедиции на Почтовой международного статуса, по созданию Центра консервации предметов археологии и по созданию интерактивного Музея с использованием 3D-технологий, добавив, что сейчас главный вопрос - определение методики консервации находок для их сохранения.

«Надо использовать самую современную методику. Я не консерватор, я исследователь. И суть в том, что нужно открыть памятник, взять все возможные анализы обо всех негативных последствиях после подтопления и параллельно начать создавать музейную программу. Это целая композиция, там вся жизнь Подола за 2000 лет. И если мы поставим только срубы, без стратиграфических, геморфологичних данных, не покажем интерактивно пожара, ручей, который протекал ... И это сакраментальный вопрос, о котором многие высказываются - существовал ли там въезд, было ли там Крещения Руси - это вопрос не принципиальный для принятия решения в части музейности», - заявил Михаил Сагайдак.

В свою очередь, участники пресс-конференции отметили, что нет ни документальных, ни археологических подтверждений о том, что Крещение Киевской Руси происходило на месте нынешних раскопок на Почтовой площади.

Отметим, ряд активистов настаивали на консервации находок именно на Почтовой площади. Также с 2017 года они начали отмечать то, что Крещение Киевской Руси якобы происходило на месте раскопок на Почтовой.

Напомним, археологические раскопки на Почтовой площади было начато в декабре 2014 года.