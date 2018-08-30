Пояс для спины: особенности воздействия и правила применения

30 августа 2018, 12:19

Избавится от боли в спине поможет специальный пояс.

боль в спине

Дискомфорт, боли в спине – распространенное явление, которое часто исчезает после применения мазей, но иногда остается с человеком на долгие месяцы и годы. Это зависит от вида патологий, степени поражения связок, дисков, позвонков, нервных окончаний и сосудов, а также провоцирующих факторов.

Поддерживающий, согревающий пояс для спины обеспечит должную фиксацию, поможет при слабости мышечного каркаса, создаст опору позвонкам, нормализует кровообращение в больной области. Приспособления различаются типом конструкции, назначением, размером, материалом, наличием дополнительных элементов и другими особенностями, поэтому перед применением обязательна консультация врача. Подобрать модель на основании поставленного диагноза помогут консультанты компании Med-magazin.ua.

Лечебные свойства

Ортопедический пояс оказывает комплексное действие, направленное на:

  • Поддержание ослабленных структур позвоночника;
  • Снятие напряжения с мышц;
  • Активизацию кровообращения;
  • Улучшение поступления кислорода и других необходимых питательных веществ в мышечные ткани пораженного участка за счет нормализации обменных процессов;
  • Снижение болевого синдрома;
  • Оказание мягкого массажного эффекта;
  • Согревание, что кроме снятия ломоты, болей в пояснице способствует похудению.

Типы поясов для спины

Выделяют основные типы корсетов:

  1. Поддерживающий полужесткий - может оснащаться пластиковыми вставками в области спины, рекомендуется при нагрузках, фиксирует поясничную область, предупреждает растяжение связок, снижает давление на позвоночник;
  2. Усиленный полужесткий динамичный – поясничный или пояснично-крестцовый, обеспечивающий достаточную компрессию в необходимом отделе, а 4 ребра жесткости идеально адаптируют корсет к поясничному изгибу;
  3. С жесткими элементами, выполнен из плотной ткани для надежной фиксации позвоночника – используется в послеоперационный период на межпозвоночных дисках, радикулопатии, фасеточном синдроме, остеопорозе, после травм.
  4. Согревающий пояс – выполняется из неопрена, со вставками из овечьей, собачьей, верблюжьей или другой шерсти. Это мягкие изделия, призванные усилить микроциркуляцию крови, оказывающие легкое массажное воздействие. Такая особенность снижает болезненные ощущения, помогает при миозите, радикулите, ревматизме, нервно-воспалительных процессах. Также ускоряет растворение жировых отложений.

Полезные советы

Важный аспект при выборе – жесткость, что отражается на степени воздействия пояса, а также высота медицинского изделия. Цена также зависит от качества материала, он должен быть гипоаллергенным, дышащим, мягким, эластичным.

При межпозвоночных грыжах следует выбрать корсет с жесткими ребрами, поскольку с обычным эластичным бандажом из-за постоянного болевого синдрома практически не почувствует облегчения.

При умеренной и легкой форме заболевания, когда требуется поддержать мышцы и позвоночник, подойдет полужесткое изделие.

Лучше выбирать модель, где возможно регулировать количество ребер, чтобы по мере выздоровления превратить жесткое изделие в более мягкое. Следует учитывать размер и отсутствие излишнего сдавливания, особенно если это бандаж при грыже или внутренних органов. Во всех случаях длительность и количество часов ношения в день определяет лечащий врач.

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