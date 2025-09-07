Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Отношения

Когда дружба - чемодан без ручки: 9 признаков, что отношениями конец

Анна Подгорная
7 сентября 2025, 17:50
52
"Нездоровая" дружба имеет свои симптомы, и крайне важно заметить их вовремя.
конец дружбы
Когда заканчивается дружба - признаки нездоровой дружбы / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте больше:

  • Как понять, что дружба себя исчерпала
  • Каким психологи видят конец дружбы

Качество наших дружеских отношений напрямую влияет на наше самочувствие и здоровье. Исследования показывают, что настоящая дружба поддерживает нас в трудные моменты и снижает уровень стресса, а вот токсичные отношения, наоборот, истощают наши силы и негативно сказываются на эмоциональном состоянии. Признаки токсичной дружбы в издании Psychology Today перечислила клинический психолог, доктор психологии Рокси Зарраби.

Как понять, что дружбе конец, и на что в первую очередь стоит обратить внимание, рассказывает Главред.

видео дня

1. У вас больше нет общих ценностей и интересов

С возрастом мы лучше понимаем, что для нас действительно важно. Если раньше вы с подругой были единомышленницами, а теперь ваши взгляды на жизнь, семью, карьеру или воспитание детей кардинально не совпадают, это нормально. Но когда различия становятся настолько существенными, что вам не о чем говорить, стоит честно оценить перспективы этих отношений.

конец дружбы
Когда заканчивается дружба - признаки нездоровой дружбы / pexels.com

2. Только вы поддерживаете связь

Дружба — это всегда взаимность. Если вы постоянно первой звоните, предлагаете встречи и интересуетесь жизнью подруги, а взамен получаете лишь вежливые ответы, отношения стали односторонними. Со временем такой дисбаланс приводит к обиде и разочарованию.

3. После встреч вы чувствуете себя истощенной

Хорошая подруга должна заряжать энергией, а не отнимать ее. Если после каждого общения с определенной подругой вы чувствуете себя эмоционально выжатой, стоит проанализировать, что именно происходит в ваших отношениях. Возможно, она слишком много жалуется, критикует или создает негативную атмосферу.

4. Вы не можете объяснить, зачем поддерживаете эту дружбу

Честно ответьте себе: почему вы продолжаете общаться с этим человеком? Если единственная причина — "мы знакомы уже много лет" или "неудобно прекратить", это повод задуматься. Настоящая дружба должна приносить радость и взаимное обогащение, а не существовать по инерции.

конец дружбы
Когда заканчивается дружба - признаки нездоровой дружбы / pexels.com

5. Ваши границы не уважают

Со временем мы начинаем больше понимать и ценить свои потребности и границы. Обратите внимание, как подруга реагирует, когда вы говорите "нет" или выражаете свои предпочтения. Настоящая подруга уважает ваши решения, даже если не всегда их понимает. Если же она постоянно пытается переубедить вас, ревнует к другим друзьям или принуждает к нежелательным действиям — это красный флаг.

6. Вы скрываете от друга что-то из страха осуждения

Когда мы начинаем утаивать радостные или сложные моменты нашей жизни из боязни резкой критики, это сигнал о том, что доверие подорвано. Да, близкие подруги могут честно высказать свое мнение, но между заботой и осуждением есть большая разница. Если вы больше не чувствуете себя в безопасности, делясь сокровенным, отношения нуждаются в серьезной переоценке.

7. В присутствии друга вы не можете быть собой

Здоровая дружба позволяет нам быть аутентичными. Если рядом с другом или подругой вы постоянно контролируете каждое слово, играете роль или чувствуете себя неполноценной, что-то идет не так. Крайне важно окружать себя людьми, которые принимают нас такими, какие мы есть.

конец дружбы
Когда заканчивается дружба - признаки нездоровой дружбы / pexels.com

8. Он/она появляется только, когда ему/ей что-то нужно

Такие друзья исчезают, когда у них все хорошо, но мгновенно вспоминают о вас, стоит им попасть в беду. Настоящая дружба проявляется не только в кризисные моменты. Друг должен радоваться вашим успехам, интересоваться вашими делами и быть готовым поддержать не только словом, но и присутствием.

9. Дружба превратилась в соревнование

Если подруга постоянно пытается "переплюнуть" ваши достижения, делает двусмысленные комплименты или не может искренне порадоваться вашим успехам, доверие в отношениях подорвано. Здоровая конкуренция может быть мотивирующей, но когда она становится основой отношений, дружба превращается в токсичную игру.

конец дружбы
Когда заканчивается дружба - признаки нездоровой дружбы / pexels.com

Читайте также:

Об источнике: Psychology Today

Psychology Today - американская медиаорганизация, специализирующаяся на психологии и поведении человека. Издание впервіе появилось в 1967 году. Psychology Today — одно из старейших СМИ, специализирующихся на поведенческих науках. Его миссия — освещать все аспекты человеческого поведения, чтобы помочь людям лучше управлять своим здоровьем и благополучием, корректировать свое мышление и решать различные проблемы, связанные с психическим здоровьем и отношениями, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отношения психология интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева

"Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева

19:48Война
Украину будут заливать дожди и придет похолодание: синоптики предупреждают о шторме

Украину будут заливать дожди и придет похолодание: синоптики предупреждают о шторме

19:37Синоптик
"Они вылетели с шестого этажа": новые детали гибели мамы с ребенком в Киеве

"Они вылетели с шестого этажа": новые детали гибели мамы с ребенком в Киеве

18:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случая

Когда можно водить авто без водительского удостоверения - три законных случая

"Зачем это мне": замужняя Лорак неожиданно заговорила о несчастной любви

"Зачем это мне": замужняя Лорак неожиданно заговорила о несчастной любви

Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

Деревья-осушители: что нужно посадить возле выгребной ямы

Деревья-осушители: что нужно посадить возле выгребной ямы

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

19:48

"Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева

19:42

Звезда "МастерШеф" после рождения близняшек призналась, готова ли снова стать мамой

19:37

Украину будут заливать дожди и придет похолодание: синоптики предупреждают о шторме

19:30

"Меня просто били": вернувшийся из плена журналист рассказал о зверствах россиян

19:14

Чернобыль: история катастрофы, которую пытались скрыть

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
18:55

Наталья Могилевская отказалась от свадьбы - в чем причина

18:51

Звонят и молчат: что на самом деле происходит во время "немых" звонковВидео

18:42

Сигнал который нельзя игнорировать: почему собака облизывает свои губы

18:33

"Они вылетели с шестого этажа": новые детали гибели мамы с ребенком в КиевеФотоВидео

Реклама
18:28

Смышленые сантехники кладут один ингредиент: как "пробить" слив легко и за минутуВидео

18:08

Что показал российский удар по Кабмину - украинцев предупредили о новой опасности

17:50

Когда дружба - чемодан без ручки: 9 признаков, что отношениями конец

17:30

"Российская экономика полностью рухнет": у Трампа грозят Путину после удара РФВидео

17:28

Какие "прозвища" были у российских царей - раскрыт нюанс, который замалчивают в РФВидео

17:19

"Гарантия безопасности для РФ": Кадыров назвал условие окончания войны в Украине

16:44

Престарелая тетка в штанах на булавке: что творится с Ани Лорак

16:35

Все будут удивлены, как это вкусно: простой рецепт невероятной намазки на хлеб

16:30

Уничтожен основной объект НПЗ: детали "огненного" удара ВСУ и подпольщиков РФ

15:27

Стратегический объект взлетел на воздух: детали мощных "прилетов" на Брянщине

15:22

"Не вернуть": Свириденко показала, как выглядит Кабмин изнутри после прилетаВидео

Реклама
15:13

В сезон падения цен стоимость популярного овоща в Украине резко подскочила

15:00

"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по УкраинеФото

14:28

Сначала там был океан: тайна украинских Карпат, о которой знают единицыВидео

14:26

4 погибших и 44 раненых: Зеленский анонсировал "ответ" на циничную атаку РФ

14:19

Пташка из Азовстали попала в ДТП - подробности

13:51

"В тяжелом состоянии": пострадавшая во время атаки на Киев беременная женщина родилаФото

13:21

В Украине будут лить дожди с грозами: когда антициклон резко изменит погоду

13:17

Можно ли давать молоко котам: ответ удивит многих владельцевВидео

13:09

"Страшная ночь": беременная жена футболиста Судакова показала "прилет" в их дом

13:07

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

13:01

"Пересечет границу страны НАТО": Пенс предупредил об угрозе нового вторжения РФ

12:34

Китайский гороскоп на завтра 8 сентября: Драконам - обман, Змеям - ссоры

12:26

Плесень и влага даже не появятся: какое растение нужно поставить возле окнаВидео

12:16

Заходили не только из РФ: враг атаковал Украину с территории другого государства

11:53

Украинские подразделения отбили много территорий возле Покровска - Сырский

11:43

Температура начнет падать: синоптик назвала дату ощутимого похолодания

11:40

Какое кино смотрит Владимир Зеленский: топ-4 любимых фильмов президента УкраиныВидео

11:31

Что доводило россиян до бешенства: журналист сделал важное признание после плена

11:05

НПЗ и стратегические объекты под ударом: дроны мощно атаковали Россию

10:56

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября

Реклама
10:41

РФ ударила по важному мосту: в Укрзализныце предупредили о задержке поездов

10:29

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября

10:15

"Нужна политическая воля": Зеленский назвал способ остановить Путина на фоне атаки РФФото

10:00

Впервые за время войны: Россия ударила по Кабмину в Киеве, какая сейчас ситуацияФото

09:32

Ребенку было два месяца: в Киеве из-под завалов достали тело младенца и его мамыФото

09:18

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Ракам - расходы, Львам - испытания

09:18

Новый антирекорд: РФ ударила по Украине 810 дронами и 13 ракетами, детали

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 сентября (обновляется)

09:13

Ставка на дальнобойные ракеты: Европа должна дать Украине право бить по Россиимнение

08:35

Кабмин в огне, пожарные примчались к зданию: премьер рассказала о последствияхФото

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять