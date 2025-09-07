Когда дружба - чемодан без ручки: 9 признаков, что отношениями конец

"Нездоровая" дружба имеет свои симптомы, и крайне важно заметить их вовремя.

Когда заканчивается дружба - признаки нездоровой дружбы / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Качество наших дружеских отношений напрямую влияет на наше самочувствие и здоровье. Исследования показывают, что настоящая дружба поддерживает нас в трудные моменты и снижает уровень стресса, а вот токсичные отношения, наоборот, истощают наши силы и негативно сказываются на эмоциональном состоянии. Признаки токсичной дружбы в издании Psychology Today перечислила клинический психолог, доктор психологии Рокси Зарраби.

Как понять, что дружбе конец, и на что в первую очередь стоит обратить внимание, рассказывает Главред.

1. У вас больше нет общих ценностей и интересов

С возрастом мы лучше понимаем, что для нас действительно важно. Если раньше вы с подругой были единомышленницами, а теперь ваши взгляды на жизнь, семью, карьеру или воспитание детей кардинально не совпадают, это нормально. Но когда различия становятся настолько существенными, что вам не о чем говорить, стоит честно оценить перспективы этих отношений.

Когда заканчивается дружба - признаки нездоровой дружбы / pexels.com

2. Только вы поддерживаете связь

Дружба — это всегда взаимность. Если вы постоянно первой звоните, предлагаете встречи и интересуетесь жизнью подруги, а взамен получаете лишь вежливые ответы, отношения стали односторонними. Со временем такой дисбаланс приводит к обиде и разочарованию.

3. После встреч вы чувствуете себя истощенной

Хорошая подруга должна заряжать энергией, а не отнимать ее. Если после каждого общения с определенной подругой вы чувствуете себя эмоционально выжатой, стоит проанализировать, что именно происходит в ваших отношениях. Возможно, она слишком много жалуется, критикует или создает негативную атмосферу.

4. Вы не можете объяснить, зачем поддерживаете эту дружбу

Честно ответьте себе: почему вы продолжаете общаться с этим человеком? Если единственная причина — "мы знакомы уже много лет" или "неудобно прекратить", это повод задуматься. Настоящая дружба должна приносить радость и взаимное обогащение, а не существовать по инерции.

Когда заканчивается дружба - признаки нездоровой дружбы / pexels.com

5. Ваши границы не уважают

Со временем мы начинаем больше понимать и ценить свои потребности и границы. Обратите внимание, как подруга реагирует, когда вы говорите "нет" или выражаете свои предпочтения. Настоящая подруга уважает ваши решения, даже если не всегда их понимает. Если же она постоянно пытается переубедить вас, ревнует к другим друзьям или принуждает к нежелательным действиям — это красный флаг.

6. Вы скрываете от друга что-то из страха осуждения

Когда мы начинаем утаивать радостные или сложные моменты нашей жизни из боязни резкой критики, это сигнал о том, что доверие подорвано. Да, близкие подруги могут честно высказать свое мнение, но между заботой и осуждением есть большая разница. Если вы больше не чувствуете себя в безопасности, делясь сокровенным, отношения нуждаются в серьезной переоценке.

7. В присутствии друга вы не можете быть собой

Здоровая дружба позволяет нам быть аутентичными. Если рядом с другом или подругой вы постоянно контролируете каждое слово, играете роль или чувствуете себя неполноценной, что-то идет не так. Крайне важно окружать себя людьми, которые принимают нас такими, какие мы есть.

Когда заканчивается дружба - признаки нездоровой дружбы / pexels.com

8. Он/она появляется только, когда ему/ей что-то нужно

Такие друзья исчезают, когда у них все хорошо, но мгновенно вспоминают о вас, стоит им попасть в беду. Настоящая дружба проявляется не только в кризисные моменты. Друг должен радоваться вашим успехам, интересоваться вашими делами и быть готовым поддержать не только словом, но и присутствием.

9. Дружба превратилась в соревнование

Если подруга постоянно пытается "переплюнуть" ваши достижения, делает двусмысленные комплименты или не может искренне порадоваться вашим успехам, доверие в отношениях подорвано. Здоровая конкуренция может быть мотивирующей, но когда она становится основой отношений, дружба превращается в токсичную игру.

Когда заканчивается дружба - признаки нездоровой дружбы / pexels.com

Об источнике: Psychology Today Psychology Today - американская медиаорганизация, специализирующаяся на психологии и поведении человека. Издание впервіе появилось в 1967 году. Psychology Today — одно из старейших СМИ, специализирующихся на поведенческих науках. Его миссия — освещать все аспекты человеческого поведения, чтобы помочь людям лучше управлять своим здоровьем и благополучием, корректировать свое мышление и решать различные проблемы, связанные с психическим здоровьем и отношениями, сообщает Википедия.

