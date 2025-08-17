Укр
Почему честные люди более привлекательны: ученые обнаружили любопытную закономерность

Анна Подгорная
17 августа 2025, 18:04
Вранье - это плохая идея не только с морально-этической точки зрения.
Почему честность привлекательна
Психология привлекательности - почему честность привлекательна / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Каждый день мы встречаем новых людей и интуитивно оцениваем их привлекательность и надежность. Честные люди кажутся нам более открытыми, теплыми, мы тянемся к ним – и это не случайность, а результат эволюционной адаптации.

Главред расскажет, почему честность относится к привлекательным чертам характера, и почему стоит ее в себе развивать.

Честность делает нас красивее

Профессор и специалист в области психологии Лиэнн Тен Бринк вместе с коллегами провела исследование, которое показало поразительную закономерность: когда люди говорят правду, они автоматически кажутся окружающим более привлекательными. Это не связано с внешностью в классическом понимании – речь идет о той особой притягательности, которую мы чувствуем к искренним людям.

Психология привлекательности работает таким образом, что наш мозг подсознательно улавливает сигналы честности и реагирует на них положительно.

девушка
Психология привлекательности - почему честность привлекательна / pexels.com

Как работает механизм доверия

Тен Брин и команда выяснили, что честные люди кажутся нам более открытыми и теплыми. Это создает естественное желание приблизиться к такому человеку, завести с ним дружбу или начать романтические отношения.

Интересный факт: женская честность оценивается особенно высоко. Когда женщины говорят правду, их привлекательность в глазах окружающих значительно возрастает. С мужчинами этот эффект работает слабее, хотя все равно присутствует.

девушка
Психология привлекательности - почему честность привлекательна / pexels.com

Обман отталкивает людей

Исследование Тен Бринк, опубликованное в научном журнале "Personality and Social Psychology Bulletin" также показало обратную сторону медали: когда люди лгут, они становятся менее привлекательными. Причем это происходит именно в те моменты, когда человек произносит ложь – его привлекательность в глазах слушателей мгновенно падает.

Наш мозг улавливает едва заметные признаки обмана даже тогда, когда мы сами еще не осознаем ложь:

  • Меньше открытости в поведении
  • Сниженная теплота в общении
  • Неестественные интонации
  • Менее детальные ответы.
знак стоп
Психология привлекательности - почему честность привлекательна / pexels.com

Искренность – путь к успешным отношениям

Способность распознавать честность помогает нам выбирать правильных людей для близких отношений. Мы неосознанно тянемся к искренним собеседникам, что защищает нас от разочарований и предательств в будущем.

Честные люди не только кажутся более привлекательными – с ними действительно легче и приятнее строить отношения. Доверие формируется быстрее, а эмоциональная связь получается более глубокой.

пара
Психология привлекательности - почему честность привлекательна / pexels.com

Об источнике: Personality and Social Psychology Bulletin

Personality and Social Psychology Bulletin - это научный журнал, ежемесячно издаваемый SAGE Publications для Общества личностной и социальной психологии (SPSP), сообщает Википедия. Основан в 1974 году.

