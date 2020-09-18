Погода приготовила киевлянам сюрприз: грядут первые заморозки

В Киеве ожидаются первые заморозки / 1zoom.ru

Погода в Киеве приготовила нам неприятный сюрприз - уже в ночь на субботу, 19 сентября, в столице прогнозируют первые заморозки. На поверхности почвы ожидается 0 -3 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Также 19 сентября в Киеве ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью составит +6 +8 градусов, а днем прогреется до +18 +20.

При этом отмечается, что осадков не ожидается.

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