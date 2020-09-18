Погода приготовила киевлянам сюрприз: грядут первые заморозки

Синоптики обновили прогноз погоды на субботу, 19 сентября.
Погода в Киеве приготовила нам неприятный сюрприз - уже в ночь на субботу, 19 сентября, в столице прогнозируют первые заморозки. На поверхности почвы ожидается 0 -3 градусов.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Также 19 сентября в Киеве ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м / с.
Температура ночью составит +6 +8 градусов, а днем прогреется до +18 +20.
При этом отмечается, что осадков не ожидается.
Погода в Украине осенью
- Как ранее писал Главред, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра, кандидат географических наук – метеоролог Татьяна Адаменко, сообщила, что погода в Украине в сентябре 2020 года стала очень холодной из-за атмосферного фронта с Арктики.
- Ранее Татьяна Адаменко уже делилась прогнозом погоды для Украины на сентябрь 2020 года. Метеоролог говорила, что в нашей стране осень уже традиционно будет теплее, чем обычно. Также эксперт сказала, что лето в Украине продлится до конца сентября.
Автор: Екатерина Трохимчук