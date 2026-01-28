Туман, гололед и осадки: синоптики удивили прогнозом погоды на Полтавщине

Вы узнаете:
В Полтавской области и в областном центре завтра, 29 января, прогнозируют опасные метеорологические явления. Об этом сообщили в Полтавском областном центре по гидрометеорологии.
В ночь со среды на четверг и в первой половине дня 29 января область накроет туман с видимостью 200-500 метров. Кроме этого, на дорогах будет гололедица. Из-за этого в области объявлен первый уровень опасности.
Прогноз погоды на 29 января
В течение дня в Полтаве и области будет облачно, также ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, 5-10 м/с.
При этом температура воздуха в области будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а в самой Полтаве ожидается от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла в течение суток.
Когда арктический холод вернется в Украину - прогноз синоптика
Главред писал, что по прогнозу синоптика Натальи Диденко, 28-29 января в Украине ожидается существенное повышение температуры воздуха. Возможны осадки - дождь, мокрый снег и ледяной дождь.
В эти дни в Украине практически везде столбики термометров будут показывать +0...+3 °C, на юге ожидается +3...+6 °C, в Крыму +6...+14 °C. Но уже 30-31 января в Украину начнет заходить новая воздушная масса арктического происхождения с очередным похолоданием.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что сегодня, 28 января, почти по всей Украине погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Ранее сообщалось, что погода в Ровенской области до 30 января будет облачной, с повышением температуры. Но с пятницы синоптики прогнозируют возвращение морозов.
Накануне стало известно, что температура воздуха в Тернопольской области и городе в течение суток 28 января будет держаться на уровне от -1 градуса до +4 градусов.
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии – региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
