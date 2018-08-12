NASA со второй попытки запустило зонд к Солнцу: опубликовано видео

Parker Solar Probe

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) со второй попытки запустило к Солнцу зонд Parker Solar Probe, который займется изучением солнечного ветра и динамики магнитного поля звезды.

Аппарат приблизится к Солнцу на рекордно близкое расстояние в 6,5 млн километров. Предполагается миссия Parker продлится шесть лет. Зонд способен выдержать температуру до 1400 градусов по Цельсию.

Запуск планировался в субботу, 11 августа, но его отложили на сутки из-за нештатной работы одной из систем ракеты-носителя.