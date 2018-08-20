Ученые рассказали об опасности популярных антибиотиков

Уровень устойчивости некоторых инфекций к медикаментам вырос до 72% / Фото: dermalatlas.ru

Вредоносные микробы научились приспосабливаться к популярным видам антибиотиков, которые постоянно применяются для лечения различных заболеваний, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.

Ранее ученые высказывали опасение, что при нынешней скорости роста антимикробной стойкости к 2050 году от инфекций, вызванных устойчивыми микроорганизмами, ежегодно будут погибать 10 миллионов человек, что превысит число жертв онкологических заболеваний.

Как говорится в исследовании эпидемиологичексой ситуации в странах с низким уровнем доходов, уровень устойчивости некоторых инфекций к медикаментам вырос до 72%, а в некоторых случаях ― до 100%. Фактически это означает, что человечество еще не создало тот препарат, против которого у отдельных видов микробов еще не выработался иммунитет.

Напомним, ранее стало известно, откуда начнется суперпандемия.