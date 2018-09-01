Определенная еда может спасти от импотенции

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Мужчины в возрасте 50-60 лет, употребляющие в пищу продукты средиземноморского происхождения, испытывают проблемы с потенцией на 40% реже, нежели их сверстники, предпочитающие другую кухню.

Такие выводы озвучила группа греческих ученых во время ежегодной конференции Европейского кардиологического общества в Мюнхене (Германия).

"Вопреки общепринятым представлениям, Виагра не улучшает работу половых органов в долгосрочном периоде, она позволяет "мобилизовать" уже имеющиеся резервы. Средиземноморская диета, в свою очередь, позволяет реально избежать эректильной дисфункции, не употребляя никаких таблеток", — заявила одна из участниц проекта, доктор Христина Хрисохоу (Christina Chrysohoou) из Университета Афин (Греция).

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