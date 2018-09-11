Стала известна цена вакцин от гриппа в эпидсезоне-2018

Когда делать прививку от гриппа / vse-pro-detey.ru

В Минздраве предупредили украинцев, что начала эпидемии гриппа стоит ждать уже в октябре-2018. При этом каждый год гриппом заболевают порядка 6 млн украинцев.

Несмотря на смертельные риски, только 0,5% граждан решаются делать прививки.

С какого возраста можно делать прививку от гриппа детям? Медики рекомендуют начинать с шести месяцев.

По данным ВОЗ, в Украине в этом эпидсезоне будут циркулировать три типа гриппа:

Мичиган,

Сингапур,

Колорадо.

Последний прогрессировал в нашей стране последние два сезона. Эта болезнь развивается быстро, а последствия от нее – тяжелые.

Чтобы не подцепить вирус, глава министерства здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует делать прививки. При этом в профильном ведомстве заверяют: вакцины закупили в достаточном объеме. Одна доза обойдется человеку примерно в 200 грн.

Ранее медик рассказала о новом смертоносном вирусе, грозящем человечеству. С большой долей вероятности возбудитель будет передаваться от животных к человеку.