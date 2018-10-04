Стервы и эгоисты: стали известны самые циничные знаки Зодиака

Три знака Зодиака являются самыми циничными / rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака три — водный, воздушный и земной — Скорпион, Близнецы и Дева соответственно, являются самыми циничными.

Людям, рожденным под этими знаками, свойственны стервозность, алчность, эгоизм и безжалостность, пишет "Обозреватель" со ссылкой на астрологов.

Скорпионы — хладнокровные правдорубы, иногда они могут беспощадно раскритиковать и оскорбить человека, заранее зная, что способны буквально разбить его.

Представителям этого знака можно доверять, но не стоит переходить им дорогу, поскольку велика вероятность того, что потом вы попадете в черный список и навсегда там останетесь.

"Другими словами, никогда не злите Скорпиона. Их цинизму нет границ, поэтому при желании, они даже глазом не моргнут, но вас уничтожат. И будут гордиться тем, что справедливость восторжествовала", — добавило издание.

Читайте такжеМесяц разводов: астролог предупредил об опасностях октябряБлизнецы поначалу кажутся забавными, но у них есть темная сторона. Основная черта характера рожденных под этим знаком людей — двуличность, поэтому они способны цинично врать.

"Зачастую представители этого знака просто не понимают, что ведут себя как последние наглецы, поэтому надеяться на их муки совести совершенно бессмысленно. Увы, о сделанной пакости Близнец забывает через пять минут", — отмечается в материале.

Девы циничны, упрямые, занудные, требовательные, они любят спорить и ставить оппонентов на место. Люди, рожденные под этим знаком, считают, что всегда правы, не воспринимают других мнений, а также с легкостью переступят через человека, если им это будет выгодно.

Ранее астролог Влад Росс дал подробный прогноз на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака. По его словам, в октябре фартить будет Козерогам и Овнам, а к испытаниям следует подготовиться Рыбам и Стрельцам.