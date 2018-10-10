Замедление старения: ученые рассказали, как получить "молодильную" молекулу

Во время голодания в организме человека вырабатывается вещество, способное замедлять старение сосудов, отметили ученые / Фото: estet-portal.com

В США ученые из Университета Джорджии провели исследование и выяснили, что в то время, когда человек голодает или ограничивает калорийность еды, в его организме образовываются молекулы, способные замедлять старение сосудов.

В организме образуется вещество бета-гидроксибутират, которое может отсрочить старение сосудов, пишет "МедикФорум" со ссылкой на данные исследователей.

По сведениям ученых, молекулы могут воздействовать на эндотелиальные клетки (клетки, которые выстилают внутреннюю поверхность сосудов) — благодаря активности вещества клетки организма продолжали делиться в том возрасте, когда они уже считаются дряхлыми и неспособными к делению.

Ранее в столице Ирландии Дублине ученые Тринити-колледжа пришли к выводу, что оптимистичное отношение человека к возрасту помогает отсрочить наступление старости. По данным исследователей хорошее настроение способствует предотвращению целого ряда болезней, присущих людям пожилого возраста.