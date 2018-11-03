Для потенции и похудения: чем полезна хурма для мужчин и женщин

3 ноября 2018, 03:40

Из-за высокого содержания сахара хурма противопоказана диабетикам.

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Чем полезна хурма / 1zoom.ru

Благодаря своему составу хурма крайней полезна как для мужчин, так и для женщин.

Хурма – это фрукт, который насыщен витаминами (А, В, С), богат кальцием, калием, магнием, марганцем, железом, медью, фосфором, цинком и йодом.

Хурма: свойства и польза

Ее полезно есть тем, кто заботиться о своей коже, испытывает недостаток энергии, нуждается в нормализации обменных процессов. Также хурму в рацион вводят в целях профилактики йододефицита и анемии. Она укрепляет зрение и нормализует давление.

При кашле, а также простуде советуют полоскать горло соком спелой хурмы (для одной процедуры достаточно сока одного плода).

Хурма полезна для мужчин в первую очередь потому, что кальций и магний улучшают работу предстательной железы, а заодно и потенцию.

Польза хурмы для беременных заключается в том, что она снимает отеки, выводя из организма излишки жидкости и заодно предупреждая развитие мочекаменной болезни. При этом поедание этого фрукта компенсирует потерю калия и других элементов, которые необходимы для нормального течения беременности. Также хурма полезна для роста плода.

Благодаря бета-каротину этот фрукт предупреждает старение клеток, обладает антиоксидантными свойствами и сдерживает рост онкологических новообразований.

Хурма: свойства и калорийность

В 100 граммах хурмы содержится от 66 до 127 калорий (в зависимости от сорта, а их насчитывается 725 видов), при этом насыщает она надолго. Поэтому этот фрукт – "завсегдатай" диетического меню. Как показывает практика, чтобы утолить голод – достаточно 2-3 плодов.

Хурма: противопоказания

Из-за высокого содержания сахара хурма противопоказана диабетикам. А входящие в ее состав танины (из-за них у фрукта и бывает вяжущий вкус) могут спровоцировать кишечную непроходимость и запоры. Чтобы этого не случилось – лучше есть зрелые плоды, а с особо вяжущих сортов снимать шкурку, под которой наиболее высока концентрация танинов.

При обострении заболеваний почек и мочевого пузыря употреблять хурму также не рекомендуется.

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