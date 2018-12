Ученые выяснили, что соль может вызвать преждевременное старение и инсульт

Как выясняется, соль может убивать / Фото: pixabay.com

Соль вызывает высокое кровяное давление; однако, помимо этого, есть еще кое-какие факторы, связанные с этим пищевым продуктом, выяснили ученые.

Эксперменты провели исследователи из Нью-Йоркского исследовательского института мозга (Feil Family Brain and Mind Research Institute in New York); они на примере мышей отслеживали биохимический путь, ответственный за повышение риска инсульта и деменции у людей, которые потребляли слишком много натрия, пишет Naked Science.

Несколько лет назад стало известно, что диета с высоким содержанием соли значительно повышает риск развития церебральной болезни малых сосудов мозга (cerebral small vessel disease) - имеется в виду любое ухудшение состояния капилляров мозга, что и является причиной инсультов и деменции. Это происходит, потому что натрий "втягивает" воду в кровеносную систему, повышая давление и вызывая гипертонию.

Читайте такжеУченые нашли новый способ гарантированного похуданияВ этот раз исследователи, посадив мышей на соленую "диету", обнаружили нарушение когнитивных способностей и признаки нарушения кровообращения.

Примечательно, что эти нарушения были зафиксированы даже при отсутствии высокого кровяного давления. Это означает, что даже если нам удастся справиться с гипертонией, которая возникает из-за диеты с высоким содержанием натрия, повышенный риск развития инсульта и деменции может сохраняться.

