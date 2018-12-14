Близнецы, Весы и Дева — самые правильные знаки Зодиака / rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака три — два воздушных и один земной, — Близнецы, Весы и Дева соответственно, являются самыми правильными.

Рожденные под этими знаками люди самые спокойные и обладают завидной адекватностью.

Близнецы также умны и добры, имеют харизму, умеют общаться и располагать к себе людей.

Представители этого знака любят учиться и много времени тратят на то, чтобы получить новые знания. Они очень сообразительные, поэтому достигают успеха, в частности, в журналистике и лингвистике.

Весы обладают достаточно мягким характером, ценят и любят искусство, очень миролюбивые и уравновешенные. Вывести их из себя почти нереально. Люди, рожденные под этим знаком, не умеют мстить и мириться любят намного больше, чем ссориться.

Читайте такжеАстролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и ЛукашенкоДевам обычно присущ аналитический склад ума, стремление развиваться, практичность. Они не тратят попусту время, пытаются все знания использовать во время работы и в повседневной жизни.

Представители этого знака умеют зарабатывать деньги, готовить и любят наводить порядок дома.

Ранее астролог Влад Росс дал Главреду подробный прогноз на декабрь-2018 года для всех знаков Зодиака. По его словам, в первый месяц зимы фартить будет Водолеям, Львам, Тельцам и Скорпионам.