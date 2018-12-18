Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Женщины, возраст / cosmo.com.ua

Женщины живут в среднем на несколько лет длиннее мужчин, поскольку имеют дополнительную копию гена, который замедляет старение.

К такому выводу после долгих исследований пришла группа ученых-генетиков, сообщает специализированное издание Aging Cell.

По словам руководителя проекта, доктора Дены Дубал (Dena Dubal) из университета штата Калифорния, возрастно-межполовой разрыв задается не только социальными, но и генетическими факторами.

К такому выводу ученые пришли, наблюдая за жизнью четырех групп мышей с модифицированной ДНК. Половина из них обладала "неправильным" набором хромосом – самцы с "женскими" XX-хромосомами, вставив в их ДНК недостающие фрагменты "мужской" Y-хромосомы. Вторая половина была "трансгендерными" самками с XY-набором.

Выяснилось, что "женская" X-хромосома критически важна для жизнедеятельности любого организма. Кроме того, и "неправильные" ХХ-самцы, и нормальные ХХ-самки жили дольше, чем XY-самки и самцы. По мнению Дугал, скорее всего, в яичниках дам наличествуют какие-то гормоны и другие сигнальные молекулы, которые продлевают жизнь и замедляют старение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что психотерапевт рассказала, в каком возрасте женщины больше всего хотят секса, а ученые поведали, в чем женщины превосходят мужчин.