"Россияне как животные перед землетрясением": Соловей рассказал, когда начнется революция в России

Когда начнется революция в России / Reuters

Россию в скором времени ждет масштабный политический кризис, который завершится сменой власти и переучреждением РФ (то есть учреждение новой российской республики). Вероятность этого – 85%.

Начало кризиса российский доктор исторических наук, политический аналитик, публицист, общественный деятель и профессор МГИМО Валерий Соловей наметил на конец 2019 года. По прогнозу эксперта, продлится этот период два-три года.

Выступая в Ярославле перед студентами ЯрГУ им. П.Демидова, профессор отметил, что революция в стране необратима, так как власти России неадекватны и непрофессиональны. И их действия повлекли в сознании россиян необратимый сдвиг.

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"Этот конфликт запрограммирован в самой структуре ситуации, в самой структуре нашей жизни", – отметил Соловей.

При этом Соловей отмечает, что гражданской войны и распада России бояться не стоит. А вот судьба нынешней российской власти будет незавидной: скорей всего, многие из них лишатся своей дорогостоящей собственности, так как Россию ждет пересмотр итогов приватизации 1990-х.

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