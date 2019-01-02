Астролог объяснил, почему символ Украины — свинья

Из-за набегов татар и осман предки украинцев научились по-разному готовить свинину, сообщил астролог / Главред

Астролог Влад Росс сообщил, что символом Украины является свинья, поскольку из-за набегов татар и Османской империи предки украинцев научились по-разному готовить свинину.

Во время набегов татары и османы отбирали у людей все, кроме свиней — мусульманская вера запрещает есть свинину, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, в итоге, предки украинцев научились много чего делать из свинины, она была едва ли не основным их блюдом.

"…когда на наши земли совершали набеги татары, Османская империя, они отбирали все, кроме свиней — мусульманская вера запрещает есть свинину. В итоге, украинцы научились много чего делать из свинины...", — отметил собеседник.

Напомним, символ 2019 года по восточному календарю — Желтая Земляная Свинья (Кабан). Ранее Влад Росс утверждал, что в 2021-м на востоке Украины уже точно не будет войны.