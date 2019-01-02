Астролог объяснил, почему символ Украины — свинья

Свинина была едва ли не основным блюдом наших предков, отметил эксперт.
Астролог Влад Росс сообщил, что символом Украины является свинья, поскольку из-за набегов татар и Османской империи предки украинцев научились по-разному готовить свинину.
Во время набегов татары и османы отбирали у людей все, кроме свиней — мусульманская вера запрещает есть свинину, рассказал эксперт во время чата на Главреде.
По его словам, в итоге, предки украинцев научились много чего делать из свинины, она была едва ли не основным их блюдом.
"…когда на наши земли совершали набеги татары, Османская империя, они отбирали все, кроме свиней — мусульманская вера запрещает есть свинину. В итоге, украинцы научились много чего делать из свинины...", — отметил собеседник.
Напомним, символ 2019 года по восточному календарю — Желтая Земляная Свинья (Кабан). Ранее Влад Росс утверждал, что в 2021-м на востоке Украины уже точно не будет войны.