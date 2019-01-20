Как похудеть после праздников: японская диета

Главред объяснил особенности популярных диет для похудения / Единственная

После новогодних праздников, во время которых принято накрывать щедрые столы и ходить в гости на застолья, многие, особенно девушки, задаются вопросом, как похудеть в домашних условиях?

В первую очередь, следует помнить, что не стоит гоняться за быстрым и ошеломительным эффектом и верить людям и средствам, которые его обещают. Сначала нужно поинтересоваться, как похудеть правильно.

Стоит помнить, что быстрое изменение массы тела — это серьезный стресс для организма. При этом резко может уйти только вода, а вот с жиром придется долго побороться. Некоторые интересуются, как похудеть без диет, и в этом случае ответ однозначный — никак.

Диетой называют определенный режим питания, и в этом предложении ключевое слово — режим. Без определенного режима питания не будет эффективного похудения. Организм должен перестроиться и привыкнуть сжигать жир, а не откладывать его, а этого нельзя достичь без определенного режима питания.

Читайте такжеСпортивный врач назвал главного врага похуденияДиета для похудения основывается на одном ключевом пункте — организм должен получать меньше калорий, чем он расходует.

Чтобы похудеть правильно — нужно правильно подобрать диету и добавить физические нагрузки.

Сейчас особой популярностью пользуется японская диета, и Главред решил разобраться, в чем заключаются ее особенности.

Японская диета

В японской диете основные продукты — белки (нежирные), овощи и фрукты. Нельзя использовать сахар и приправы (продукты иногда можно и нужно немного подсаливать). За две недели соблюдения японской диеты можно потерять до 8 килограмм веса.

На каждый день японской диеты составлен рацион, его нужно придерживаться. Единственное что можно менять — напитки на завтрак, например, вместо черного кофе можно пить зеленый чай и наоборот.

Японская диета, рацион на 14 дней

Японская диета, 1-й день

Завтрак: черный молотый кофе или зеленый чай;

Обед: 2 яйца, сваренных вкрутую, нерезаная вареная капуста, политая растительным маслом, и 200 миллилитров фреша из томатов;

Ужин: 200 граммов жареной, тушеной или вареной рыбы.

Японская диета, 2-й день

Завтрак: черный молотый кофе или зеленый чай, кусочек черного подсушенного хлеба (лучше съесть кусочек ржаного хлеба);

Обед: 200 граммов жареной, вареной или тушеной рыбы, салат из капусты и других овощей, сдобренный растительным маслом;

Ужин: 100 граммов тушеной говядины, 200 миллилитров кефира.

Японская диета, 3-й день

Завтрак: черный молотый кофе или зеленый чай, кусочек черного подсушенного хлеба (лучше съесть кусочек ржаного хлеба);

Обед: большой кабачок, жареный на растительном масле;

Ужин: 2 яйца, сваренных вкрутую, 150 граммов тушеной говядины и порезанная свежая капуста, сдобренная растительным маслом.

Японская диета, 4-й день

Завтрак: черный молотый кофе или зеленый чай;

Обед: сырое куриное яйцо (лучше взять несколько перепелиных яиц), несколько вареных морковок, порезанных или потертых и сдобренных растительным маслом, несколько кусочков твердого сыра (около 15 граммов);

Ужин: фрукты (стоит есть фрукты с низким гликемическим индексом).

Японская диета, 5-й день

Завтрак: потертая сырая морковь, сдобренная соком лимона;

Обед: 200 граммов жареной, вареной или тушеной рыбы, 200 граммов фреша из томатов;

Ужин: фрукты.

Японская диета, 6-й день

Завтрак: черный молотый кофе или зеленый чай;

Обед: 150 граммов отварной курятины, салат из капусты и моркови;

Ужин: два яйца, сваренных вкрутую, стакан натертой моркови, сдобренной растительным маслом.

Японская диета, 7-й день

Завтрак: черный молотый кофе или зеленый чай;

Обед: 200 граммов тушеной говядины, 100 граммов фруктов;

Ужин: вареные креветки или любые варианты ужинов, которые были в предыдущие дни диеты, кроме рекомендованного в 3-й день.

Японская диета, 8-й день

Завтрак: черный молотый кофе или зеленый чай;

Обед: 150 граммов отварной курятины, салат из капусты и моркови;

Ужин: два яйца, сваренных вкрутую, стакан натертой моркови, сдобренной растительным маслом.

Японская диета, 9-й день

Завтрак: потертая сырая морковь, сдобренная соком лимона;

Обед: 200 граммов жареной, вареной или тушеной рыбы, 200 граммов фреша из томатов;

Ужин: фрукты.

Японская диета, 10-й день

Завтрак: черный молотый кофе или зеленый чай;

Обед: сырое куриное яйцо (лучше взять несколько перепелиных яиц), несколько вареных морковок, порезанных или потертых и сдобренных растительным маслом, несколько кусочков твердого сыра (около 15 граммов);

Ужин: фрукты.

Японская диета, 11-й день

Завтрак: черный молотый кофе или зеленый чай, кусочек черного подсушенного хлеба (лучше съесть кусочек ржаного хлеба);

Обед: большой кабачок, жареный на растительном масле;

Ужин: 2 яйца, сваренных вкрутую, 150 граммов тушеной говядины, салат из капусты, сдобренной растительным маслом.

Японская диета, 12-й день

Завтрак: черный молотый кофе или зеленый чай, кусочек черного подсушенного хлеба (лучше съесть кусочек ржаного хлеба);

Обед: 200 граммов жареной, вареной или тушеной рыбы, салат из капусты и других овощей, сдобренный растительным маслом;

Ужин: 100 граммов тушеной говядины, 200 миллилитров кефира.

Японская диета, 13-й день

Завтрак: черный молотый кофе или зеленый чай;

Обед: 2 яйца, сваренных вкрутую, нерезаная вареная капуста, политая растительным маслом, и 200 миллилитров фреша из томатов;

Ужин: 200 граммов жареной, тушеной или вареной рыбы.

Японская диета, 14-й день

Завтрак: черный молотый кофе или зеленый чай;

Обед: 200 граммов жареной, тушеной или вареной рыбы;

Ужин: 200 граммов тушеной говядины, 200 миллилитров кефира.

Сидя на японской диете, человек теряет вес за счет выхода из организма воды (воду в организме удерживает соль), а также за счет разрушения мышечной ткани.

Читайте такжеАнита Луценко откровенно рассказала о суперсредствах для похуденияТакже пользуется популярностью диета Магги, во время нее так же, как и при японской диете, рекомендуются три приема пищи, однако на завтрак в большинство дней можно есть фрукты и белок или овощи и белок, или и овощи, и фрукты, и белок.

Еще одна известная диета — диета Дюкана, она отличается от японской диеты и диеты Магги тем, что в ней не разрешены фрукты и человеку рекомендуется обязательно съедать ложку овсяных отрубей в день. На диете Дюкана обязательны физические нагрузки, минимум — хотя бы 20-30 минут ходьбы в день.

Не менее популярной считается и гречневая диета, которой рекомендуют придерживаться неделю. На вторую неделю можно оставить гречневую крупу в качестве основы рациона, но в мену необходимо включить овощи, фрукты, зелень, орехи, несладкий йогурт, сухофрукты или отруби.

Гречку для гречневой диеты нужно не варить, а запаривать — залить крупу кипятком, укутать кастрюлю и поставить на ночь. Гречку рекомендуют есть шесть раз в день, при этом ужинать не стоит позже, чем за 4 часа до сна.

Считается, что помочь в похудении может обычная пищевая сода — с содой делают коктейли и ванны. Соде приписывают способность бороться с жировыми клетками, выводить из организма токсины, ускорять обмен веществ, убирать воспаления кожи.

Чтобы приготовить напиток для похудения, рекомендуют растворить чайную ложку соды в стакане воды и пить на голодный желудок и за полчаса до еды на протяжении двух недель. Для приготовления содовой ванны в воду необходимо добавить 100 граммов соды. Ванны с содой также рекомендуют принимать на протяжении двух недель.

Соду при похудении нельзя применять беременным женщинам и женщинам, которые имеют гинекологические заболевания, диабетикам, людям, у которых есть варикозное расширение вен, и людям, у которых есть проблемы с желудком.

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