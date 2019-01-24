Замаскированные убийцы: топ-5 продуктов, которые медленно, но верно убивают человека

Назван топ-5 "смертельных" продуктов / 1zoom.ru

Ученые назвали топ-5 продуктов, употребляя которые человек провоцирует у себя развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ожирение, болезнь Альцгеймера и стрессы.

Эксперты советуют отказаться от консервированной томатной пасты: в ней слишком много сахара в отличие от домашней томатной пасты.

Газированные напитки больше всего вредят желудку, зубам и коже. Консервантов хватает даже в тех напитках, на таре которых написано "без сахара". Здоровой альтернативой может стать коктейль из домашнего компота и минеральной воды.

На третьем месте сахар. Во-первых, сахар быстро формирует зависимость. Во-вторых, он провоцирует диабет, ожирение и онкологию. Его стоит заменить сухофруктами и медом.

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Завершает топ-5 подсолнечное масло: из-за свободных радикалов в нем оно вредно для сердца и сосудов. Особо опасна та, на этикетке которой указано: "Очищенная". Лучше использовать оливковое масло.

Ранее ученые назвали 10 блюд, которые больше всего вредят организму. При этом ряд блюд рекламируются как диетические.

Читайте такжеУченые назвали десерт, который лечит организмНапомним, назван топ-5 продуктов, которые противопоказаны людям после 40 лет. Если не следить за питанием – можно с годами нажить себе немало проблем.

В то же время составлен топ-4 "вредных" для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно. Если вы сидите на диете, то это не повод отказываться от хлебушка и картошечки.

Также стало известно, какое блюдо лучше всего помогает похудеть. Это блюдо не только насыщает организм, но еще и помогает человеку переключиться на здоровое питание.