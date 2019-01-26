Ножом по сердцу: кто и как из знаков Зодиака-мужчин чаще всего обманывает женщин

26 января 2019, 06:33

Астрологи составили топ-5 самых вероломных любовников.

Знаки Зодиака
Топ-5 самых вероломных знаков Зодиака-любовников / http://golbis.com

Из 12 знаков Зодиака пять представителей зодиакального круга более остальных склонны пользоваться женщинами в своих эгоистичных целях и паразитировать на их привязанности, отметили астрологи.

На пятом месте вольготно расположились Близнецы. Они легко завоевывают женское доверие женщины, умеет хорошо подстроиться под нее. Однако, завоевав свою жертву, он просто садятся ей на шею и начинает примеряться, как ему поудобнее свесить ножки. В отношениях Близнецы ненадежны, двуличны и лицемерны.

Следом следует Телец. Мужчины-Тельцы очень любят деньги, без них они чувствуют себя неуютно и неуверенно. И для многих представителей знака женщины – еще один способ пополнить свой кошелек. А дальше, как в мультике про Винни-Пуха: "Ну, если у вас больше ничего нет – то мы пойдем". После чего могут без всяких зазрений совести исчезнуть в неизвестном направлении.

Читайте такжеАстролог раскрыл, с кем Галкин изменяет ПугачевойТретье место облюбовал Водолей. Даже опытной соблазнительнице очень сложно женить на себе Водолея. При этом они не прочь принять от женщины финансовую помощь. Многие дамы даже рады им помочь, ведь Водолеи – отличные любовники. Звание "самые худшие в постели знаки Зодиака" – явно не про их честь. Однако купить их любовь или просто верность – на это рассчитывать не стоит: денежки-то они возьмут, но никаких обязательств за собой испытывать не станут.

На втором месте – Весы. Мужчины-Весы не могут без женского внимания: им нужно поклонение и восхваление их достоинств. При этом и сами весьма обаятельные чертяки. Так устоять женщине сложно. И не одной: для Весов не проблема закрутить роман сразу с несколькими поклонницами. Пользуется он всеми – а потом всех и бросает, отправляясь на поиски нового счастья и новый бонусов.

И, наконец, лидер топа – Стрелец. Он ветреный и влюбчивый. Больше всего он любит соблазнять, в сексе делает акцент на прелюдию. Однако, получив свое (в том числе и в материальном плане) – мужчина-Стрелец бросает возлюбленную без всяких угрызений совести. Причем зачастую не только с разбитым сердцем – но и с пустым карманом или же оформленным на нее кредитом.

Ранее астрологи назвали совместимость знаков Зодиака-любовников по восточному гороскопу. Китайский гороскоп поможет выбрать идеального супруга. Ученые пришли к выводу о том, какие знаки наиболее благоприятны для других в вопросе быта и семейной жизни.

Также астрологи назвали недостатки каждого знака Зодиака. Каждому Знаку Зодиака свойственны свои слабости и недостатки. Зная их, вы сможете сгладить острые углы при общении и превратить изъяны характера в достоинства.

Напомним, названы самые сексуально раскованные знаки Зодиака. Астрологи нашли связь между знаками зодиака по восточному гороскопу и их сексуальной активностью. 

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