Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым будет фартить в феврале 2019

29 января 2019, 06:34

Водолей - самый удачливый знак зодиака в феврале.

гороскоп
Влад Росс дал прогноз на февраль 2019

Астролог Влад Росс в комментарии Главреду назвал счастливчиков февраля 2019 года.

Главным везунчиком месяца станет Водолей. Это идеальное время для представителей этого знака, чтобы избавиться от долгов, завести новые отношения и решиться на другие важные перемены. В феврале в их жизни появятся новые люди, свежие идеи, благодаря чему Водолеи будут способны круто изменить свою жизнь.

На втором месте счастливчиков - Лев. Особенно успешным будет месяц в плане партнерства, они сумеют встретить и выстроить отношения с важными для себя бизнес-партнерами, а также заключить новые сделки. Это хорошее время также для поиска второй половинки и налаживания отношений с любимыми. 

Читайте такжеАстролог рассказал, кто станет следующим президентом УкраиныТельцы также попали в топ-4 удачливых знаков февраля. Им можно смело идти на финансовые риски, а также заниматься своим продвижением по карьерной лестнице. Как раз в это время Тельцы могут занять высокие посты, управляющие должности, или просто сменить работу.

Благосклонность звезд получат также Скорпионы. Это хорошее время для того, чтобы сменить место жительства, приобрести недвижимость или эмигрировать куда-то. Также Скорпионам в феврале очень много будут помогать родственники, потому они смело могут полагаться на помощь близких. Более того, они могут надеяться на защиту предков, уже ушедших из жизни. Потому Скорпионам стоит в это время сходить в церковь, а также проведать могилы предков, почтить их память.

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Влад Росс гороскоп 2019 гороскоп на февраль
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