Ученые раскрыли тайну внезапной смерти во сне

Сон / Утро

Американские ученые считают, что неспособность человека проснуться, когда в ее крови повышается уровень углекислого газа, может быть причиной синдрома внезапной детской смерти и синдрома внезапной смерти при эпилепсии. Об этом сообщает MedicalXpress.

Обычно человек просыпается, если его дыхательные пути перекрываются во время сна, например, одеждой или одеялом. Но неправильная работа рецепторов серотонина в среднем мозге может препятствовать этому рефлексу.

Так, результаты вскрытий погибших от синдромов внезапной смерти обнаружили, что в их мозге наблюдаются нарушения в серотониновой системы. Серотонин - один из нейромедиаторов, который обеспечивает взаимодействие нервных клеток. Он отвечает, например, за возбуждение, возникновение чувства радости и удовлетворения.

Ранее учёные провели масштабные исследования и выяснили, что бессонница является генетическим заболеванием и передаётся по наследству. Благодаря новой информации создатели лекарственных препаратов смогут более системно подходить к борьбе с данным заболеванием.