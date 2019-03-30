Врач-диетолог рассказала, что можно и чего нельзя есть гипертоникам

Продукты. Иллюстративное фото / АиФ

Оксана Скиталинская, известный украинский врач-диетолог, отвечая на вопрос читателя во время чата для Главреда, рассказала о том, что именно не стоит употреблять в пищу тем людям, которые страдают от повышенного артериального давления (гипертонии).

"В первую очередь, гипертоникам нужно меньше употреблять продукты, содержащие соль. Во вторую очередь - продукты, содержащие насыщенные жиры. В третью - сладости. По поводу соли - речь идет не только о той соли, которой мы солим пищу на нашем столе. Есть очень много "скрытой соли", которая содержится в колбасных изделиях, сосисках, сырах, консервах, полуфабрикатах, хлебе. В хлебе очень много соли", - рассказала она.

По словам Скиталинской, соль оказывает крайне негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.

"Следует уменьшить употребление соли, потому что она вызывает спазм сосудов разного калибра, ведет к повышению давления.Что касается продуктов, которые имеют насыщенные жиры, то это - не только сало и масло, это также и жареная пища. Особенно это касается продукции, содержащей нездоровые жиры - маргарин, трансжиры (т.е. в основном все полуфабрикаты)", - высказалась она.

Читайте такжеДиетолог назвала полезные специи и травыКак говорит Скиталинская, всем людям, склонным к гипертонии, нужно употреблять в пищу овощи, фрукты и семечки, а также всячески избегать малоподвижного образа жизни.

"Третье - следует исключить все сладости, а также белый хлеб, потому что все они в 90% превращаются в жир и оседают всюду, где только можно в организме - под кожей, в печени, в поджелудочной железе, в сосудах, мышечных волокнах и т .д. Поэтому людям, склонным к гипертонии, нужно положить в основу своего рациона овощи (свежие и термически обработанные), небольшое количество фруктов, ягоды, орехи, семечки. И обязательно нужно включить в ежедневный режим жизни много-много движения (не менее часа, а лучше - полтора). Это может быть ходьба, например, по лестнице, различные упражнения, в частности, упражнения с собственным весом (отжимания, приседания, махи ногами и т.д.)", - резюмировала она.

Напомним, ранее эксперт-диетолог назвала самые полезные для организма продукты, а также рассказала, полезно ли вегетарианство.



