Эксперт объяснил украинцам, когда нужно устраивать голодовку

Когда и как нужно устраивать голодовку / Фото: zdorovie.com

Врач-диетолог Оксана Скиталинская во время чата в Главреде, рассказала, полезно ли голодание и как это делать правильно.

"Очень полезно голодать не только раз в месяц, а устраивать себе голодные дни раз, а, возможно, и два раза в неделю, если ваш вес позволяет это делать. Голодание – это не только стройное тело, избавление от лишних килограммов, уменьшение содержания висцерального жира, а также и обновление, омоложение организма на клеточном уровне", – рассказала Скиталинская.

Она напомнила, что в 2016 году японский ученый Йосинори Осуми получил Нобелевскую премию за объяснение механизма аутофагии – самоочищения организма от разного клеточного мусора, который вызывает болезни, ускоренное старение и укорачивает продолжительность жизни.

Читайте такжеУ Сенцова ответили на слова российского омбудсмена о "лечебном голодании"Правильное голодание, то есть употребление только чистой воды, помогает организму обновиться.

"Голодать не обязательно в течение 24 часов. Процесс аутофагии начинается при голодании в течение уже 16 часов. Это очень легко сделать, если мы откажемся, например, от ужина: пообедали, а не ужинаем, и до следующего завтрака. Такой режим питания называется 8:16", – пояснила диетолог.

Кроме того, существует диета, которая дает эффект голодания – Fasting Mimicking Diet (FMD). Она разработана американским ученым итальянского происхождения Вальтером Лонгом.

"Эта диета дает те же эффекты, что и голодание. Она предписана людям, которые не могут голодать в силу разных причин. Она устраивается раз в месяц в течение пяти дней – или месяца, или раз в полгода. Эта диета предусматривает пятидневный специфический режим, когда в течение первого дня употребляются продукты с калорийностью 1100 килокалорий, а в течение остальных четырех дней – 800 килокалорий. В основном это зелень, листовые овощи, орехи, оливковое масло или авокадо, бобовые и небольшое количество зерновых", – рассказала врач.

Такая диета является лечебно-профилактической. По словам Скиталинской, она помогает избавиться от лишних килограммов и многих потенциальных болезней.

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