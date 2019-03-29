Эксперт объяснил украинцам, когда нужно устраивать голодовку

29 марта 2019, 19:39

Голодать не обязательно в течение 24 часов.

Диета
Когда и как нужно устраивать голодовку / Фото: zdorovie.com

Врач-диетолог Оксана Скиталинская во время чата в Главреде, рассказала, полезно ли голодание и как это делать правильно.

"Очень полезно голодать не только раз в месяц, а устраивать себе голодные дни раз, а, возможно, и два раза в неделю, если ваш вес позволяет это делать. Голодание – это не только стройное тело, избавление от лишних килограммов, уменьшение содержания висцерального жира, а также и обновление, омоложение организма на клеточном уровне", – рассказала Скиталинская.

Она напомнила, что в 2016 году японский ученый Йосинори Осуми получил Нобелевскую премию за объяснение механизма аутофагии – самоочищения организма от разного клеточного мусора, который вызывает болезни, ускоренное старение и укорачивает продолжительность жизни.

Читайте такжеУ Сенцова ответили на слова российского омбудсмена о "лечебном голодании"Правильное голодание, то есть употребление только чистой воды, помогает организму обновиться.

"Голодать не обязательно в течение 24 часов. Процесс аутофагии начинается при голодании в течение уже 16 часов. Это очень легко сделать, если мы откажемся, например, от ужина: пообедали, а не ужинаем, и до следующего завтрака. Такой режим питания называется 8:16", – пояснила диетолог.

Кроме того, существует диета, которая дает эффект голодания – Fasting Mimicking Diet (FMD). Она разработана американским ученым итальянского происхождения Вальтером Лонгом.

"Эта диета дает те же эффекты, что и голодание. Она предписана людям, которые не могут голодать в силу разных причин. Она устраивается раз в месяц в течение пяти дней – или месяца, или раз в полгода. Эта диета предусматривает пятидневный специфический режим, когда в течение первого дня употребляются продукты с калорийностью 1100 килокалорий, а в течение остальных четырех дней – 800 килокалорий. В основном это зелень, листовые овощи, орехи, оливковое масло или авокадо, бобовые и небольшое количество зерновых", – рассказала врач.

Такая диета является лечебно-профилактической. По словам Скиталинской, она помогает избавиться от лишних килограммов и многих потенциальных болезней.

Ранее диетолог объяснила, какой хлеб самый полезный для фигуры. Оксана Скиталинская рассказала, от какого хлеба не толстеют.

Также диетолог посоветовала, как улучшить память. Работу клеток головного мозга улучшают интенсивные физические нагрузки, отметила врач.

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