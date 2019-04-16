Астрономы обнаружили планету в шесть раз массивнее Земли

Планета / naked-science.ru

Астрономы инициативы Breakthrough Initiatives обнаружили еще одну планету у Проксимы Центавра – ближайшей к Солнцу звезды.

Как сообщает Scientific American, планета получила название Proxima с и принадлежит к классу суперземель. Планета в 6 раз массивнее Земли и совершает оборот вокруг звезды за 1900 дней.

Расстояние от Proxima до Проксимы Центавра примерно в 1,5 раза больше расстояния от Земли до Солнца - слишком далеко для того, чтобы планета могла быть обитаемой.

Ранее астрономы Федерального университета Рио-Гранде-до-Норте в Бразилии обнаружили первую планету в очень старой двойной системе, одна из звезд которой уже проэволюционировала и "умерла", превратившись в тусклый белый карлик. По оценкам ученых, масса ее в 13 раз превышает массу нашего газового гиганта Юпитера.