Тренер объяснил, что "убивает" результаты работы в спортзале

Алкоголь "убивает" результаты работы в спортзале, сообщил тренер / "Хроника.инфо"

Алкоголь содержит пустые калории, которые легко превращаются в жировые отложения, содействует разрушению мышечной ткани (катаболизм) и вызывает обезвоживание.

Из-за алкоголя будет регресс вместо прогресса благодаря работе в спортзале, говорится в блоге тренера, диетолога и реабилитолога Назара Иванчука на ТСН.

Эксперт подчеркнул, что ключевым фактором для построения мышечной ткани и для процесса сжигания жиров является вода.

"Алкоголь — это пустые калории… такие калории легко превращаются в жировые отложения…", — отметил автор.

Тренер добавил, что алкогольные напитки снижают синтез протеина в мышцах и повышают уровень катаболического гормона кортизола.

Читайте такжеПравильное питание для здоровья и похудения: меню на неделю"Принимая во внимание это, мышечный рост гарантированно снизиться. Более того, в этом случае увеличиваются катаболические процессы в мышечной ткани, то есть разрушение мышечной ткани. То есть вместо прогресса благодаря работе в зале вы получите регресс…", — написал реабилитолог.

Иванчук предупредил, что алкоголь, попадая в организм, заставляет почки работать в усиленном режиме, вызывая чрезмерную секрецию жидкости для нейтрализации токсического воздействия на весь организм, а это и приводит к обезвоживанию.

Ранее диетолог Мария Егорова сообщила, что для эффективного восстановления и укрепления мышц человеку нужно употреблять продукты, которые являются качественными источниками белка — мясо, рыба, яйца и сыр.