Неоднозначное первое новолуние лета: астрологи составили гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Новолуние 3 июня 2019 – это первое летнее новолуние этого года.

Произойдет оно в 13:01 по киевскому времени в созвездии Близнецов.

Астрологи высчитали, что новолуние в июне 2019 удачу принесет следующим знакам Зодиака: Рак, Телец, Дева, Козерог и Скорпион. Но как долго эта удача продлится?

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Овен – гороскоп обещает насыщенную неделю. Придется потрудится – но плоды усилий вас порадуют.

Телец – гороскоп советует не отказываться от дружеской помощи. При этом стоит больше времени уделять своему здоровью.

Близнецы – гороскоп благоприятен для начала новых проектов. Тем более, что новолуние – самое подходящее для этого время. И пусть начальные трудности вас не пугают: результат окупит усилия.

Читайте такжеГороскоп на июнь: Стрелец будет на коне, а Тельца ждет критический периодРак – гороскоп рекомендует не бояться рисковать. Без решительных действий успеха на этой неделе не добиться.

Лев – гороскоп советует не "бежать впереди паровоза". На этой неделе удача будет на стороне тех, кто умеет проявлять терпение. И к тому же стоит заняться своим здоровьем, так что перенапрягаться и нервничать не стоит.

Дева – гороскоп обещает море информации – нужной и важной. Однако в это море не стоит кидаться с головой. Главное – спокойно составить план и четко его придерживаться. Тогда успех обеспечен.

Весы – гороскоп сулит прекрасные перспективы в делах. Любовный гороскоп также весьма многообещающ. Главное держаться подальше от завистников и не обращать внимания на критику.

Скорпион – гороскоп советует не верить чужим обещаниям в этот период: ко всему стоит относиться скептически, проверяя поступающую информацию. Критично оценивайте свои силы – и все получится.

Стрелец – гороскоп говорит, что на этой неделе стоит рискнуть: есть хороший шанс прыгнуть выше головы.

Читайте такжеНоволуние: что нельзя делать и что нужноКозерог – гороскоп советует появляться терпение на этой неделе и не навязывать свое мнение окружающим – как на работе, так и в личной сфере. Важные переговоры стоит отложить, а если не получается – проявить на них максимум терпения и такта.

Водолей – гороскоп настойчиво рекомендует не спорить с начальством на этой неделе. Лучше перемолчать – и получить за это свое заслуженное золото.

Рыбы – гороскоп говорит, что стоит быть гибче и не бояться компромиссов. В то же время бездействие – не ваш вариант, останавливаться и тормозить на этой неделе нельзя.