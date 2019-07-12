Эксперт сказал, сколько шоколада можно есть в день

Среднестатистическому человеку в день можно съедать около 50 г темного шоколада, сообщил эксперт / Reuters

Профессор кафедры поликлинической терапии первого Московского государственного медицинского университета им. Ивана Сеченова Алексей Буеверов сообщил, что в день среднестатистическому человеку можно съедать около 50 граммов темного шоколада, в котором не менее 50% какао.

Если человек занимается спортом или тяжело физически работает, то в день может употреблять более 50 г темного шоколада, приводит слова эксперта РИА Новости.

По словам собеседника, шоколад лучше есть на протяжении первой половины дня, поскольку в нем есть сахар и алкалоиды — вещества, которые возбуждают и могут помешать заснуть.

"Если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов…", — заявил профессор.Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что для организма человека полезен шоколад, в котором содержится 76 и более процентов какао. Эксперт подчеркнула, что человеку достаточно съедать в день один квадратик настоящей черной шоколадки, если он не забывает об употреблении ягод.